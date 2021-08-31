Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:33
18:31
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве адвоката Маршани оставили под домашним арестом
18:31
Происшествия
Локализован один из очагов пожара в Мордовском заповеднике
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
18:22
Общество
Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего
18:19
Происшествия
Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
18:19
Спорт
Гендиректор «Спартака» рассказал об итогах собрания клубов РПЛ
18:15
Армия
Экс-сотрудник СБУ Прозоров в деталях описал, как США уничтожили украинскую «оборонку»
Все новости

Приговор бывшему главе МВД Коми вынесут 28 сентября
Происшествия
Приговор бывшему главе МВД Коми вынесут 28 сентября
11.мвд.рф  /  МВД России

Сыктывкар, 31 августа. Суд огласит приговор экс-главе МВД Коми Виктору Половникову. Бывший полицейский обвиняется в получении 14 млн рублей взятки,

Фигурант, по версии СК, получил взятку за помощь совладельцу сыктывкарской строительной компании «Деловой альянс» Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве. Благодаря Половникову, предпринимателю изменили меру пресечения. Полученные деньги экс-правоохранитель потратил на квартиру и земельный участок.

Прокуратура попросила назначить Половникову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в 14,5 млн рублей. Гособвинитель также ходатайствует о запрете занимать определенные должности в МВД на пять лет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Приговор бывшему главе МВД Коми вынесут 28 сентября
суд мвд коми приговор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru