Приговор бывшему главе МВД Коми вынесут 28 сентября

Сыктывкар, 31 августа. Суд огласит приговор экс-главе МВД Коми Виктору Половникову. Бывший полицейский обвиняется в получении 14 млн рублей взятки,

Фигурант, по версии СК, получил взятку за помощь совладельцу сыктывкарской строительной компании «Деловой альянс» Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве. Благодаря Половникову, предпринимателю изменили меру пресечения. Полученные деньги экс-правоохранитель потратил на квартиру и земельный участок.

Прокуратура попросила назначить Половникову наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в 14,5 млн рублей. Гособвинитель также ходатайствует о запрете занимать определенные должности в МВД на пять лет.