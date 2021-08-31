Оперная дива Нетребко пригласила голливудского актера на свой концерт в Кремле

Москва, 31 августа. Известная оперная исполнительница Анна Нетребко во время очередного выступления пригласила на свой гала-концерт популярного голливудского актера Джона Траволту.

Приглашение звезде фильма «Криминальное чтиво» передали во время выступления артистки в Будапеште. Траволта был гостем на концерте, в котором участвовали известные певцы Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов.

«После их встречи Джон сообщил, что планирует посетить концерт в Москве и лично поздравить Анну с юбилеем», — отмечает собеседник ТАСС.

Известная артистка будет отмечать свой день рождения 18 сентября гала-концертом. Мероприятие будет проходить в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Вместе со звездой вечера на сцене появятся именитые исполнители классической сцены, такие как Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон и многие другие. Кроме того, в мероприятии примут участие и звезды отечественного шоу-бизнеса — Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

Ранее стали известны некоторые подробности жаркого отпуска Нетребко с семьей. На отдыхе в Италии оперная дива подарила своему 12-летнему сыну Тьяго игрушку, стоимость которой оценивается в миллион рублей.