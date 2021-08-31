Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»

Москва, 31 августа. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов и московский «Спартак» не вели переговоры на предмет совместного сотрудничества.

По словам российского специалиста, на данный момент он находится на отдыхе в Австрии, которую не покидал несколько недель.

«После моего ухода из «Спартака» мы все время находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того», — передает слова 57-летнего Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ранее Sport24 сообщил, что руководство «Спартака» встречалось с Черчесовым в российской столице. Наставником красно-белых является Руй Витория. Владелец клуба Леонид Федун назвал «домыслами» слухи о возможной отставке португальского специалиста.

После шести туров российского чемпионата «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице, в активе клуба всего семь очков.