Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:33
18:31
Происшествия
Обвиняемого в мошенничестве адвоката Маршани оставили под домашним арестом
18:31
Происшествия
Локализован один из очагов пожара в Мордовском заповеднике
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
18:22
Общество
Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего
18:19
Происшествия
Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
18:19
Спорт
Гендиректор «Спартака» рассказал об итогах собрания клубов РПЛ
18:15
Армия
Экс-сотрудник СБУ Прозоров в деталях описал, как США уничтожили украинскую «оборонку»
Все новости

Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»

  /   Обновлено: 31 августа 2021 17:40
Спорт
Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Москва, 31 августа. Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов и московский «Спартак» не вели переговоры на предмет совместного сотрудничества.  

По словам российского специалиста, на данный момент он находится на отдыхе в Австрии, которую не покидал несколько недель.

«После моего ухода из «Спартака» мы все время находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более она там есть и без того», — передает слова 57-летнего Черчесова «Спорт-Экспресс».

Ранее Sport24 сообщил, что руководство «Спартака» встречалось с Черчесовым в российской столице. Наставником красно-белых является Руй Витория. Владелец клуба Леонид Федун назвал «домыслами» слухи о возможной отставке португальского специалиста.

После шести туров российского чемпионата «Спартак» идет на десятом месте в турнирной таблице, в активе клуба всего семь очков.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Черчесов отреагировал на слухи о переговорах со «Спартаком»
футбол спартак черчесов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru