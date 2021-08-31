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Введение налогового вычета за аренду жилья не поддержали в Минфине
Экономика
Введение налогового вычета за аренду жилья не поддержали в Минфине
pixabay.com

Москва, 31 августа. Министерство финансов России в текущих условиях не поддерживает идею налогового вычета за аренду жилья, заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

По его словам, эта мера может негативно сказаться на региональных бюджетах. Замминистра объяснил, что НДФЛ зачисляется в доходы регионов, а сейчас, когда субъекты вынуждены бороться с последствиями пандемии, такая инициатива может стать слишком сокрушительным ударом по ним.

Минстрой РФ ранее предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья, разработав поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Ведомство, в частности, предложило субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня.

Алексей Сазанов также сообщил, что Минфин к началу октября подготовит предложения об изменении НДПИ для металлургических компаний. Он уточнил, что сейчас на этот счет идут оживленные дискуссии, однако окончательных предложений пока нет.

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минфин рф сазанов налоговый вычет аренда жилья
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