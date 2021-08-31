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Железняк: заявление о возможном вступлении Киева в НАТО стало сигналом Донбассу
Армия
Железняк: заявление о возможном вступлении Киева в НАТО стало сигналом Донбассу
Официальный сайт партии «Единая Россия»

Москва, 31 августа. Заявление главы представительства НАТО в Киеве Александра Винникова о возможном вступлении Украины в Альянс стало сигналом РФ и Донбассу, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

По словам члена комитета Государственной думы по международным делам, расширение Североатлантического альянса к российским границам представляет для Москвы серьезную угрозу. Кроме того, оно создает большую опасность и для Донбасса, которому пытаются угрожать западным оружием.

«Втягивание Украины в НАТО в прямом противоречии с нормами этой военно-политической организации мы будем рассматривать как вызов для серьезного усиления нашей системы безопасности на этом и других направлениях», — заявил Железняк.

Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления выглядят особенно безответственно на фоне провалов США и их союзников в Афганистане и на Ближнем Востоке. Он добавил, что градус агрессии со стороны Киева по отношению к России повышается пропорционально финансированию со стороны антироссийски настроенных сил Запада.

Ранее сообщалось, что политолог Игорь Друзь уличил главу НАТО на Украине Александра Винникова в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе. Представитель Альянса заявлял, что конфликт на юго-востоке страны не препятствует ее вступлению в организацию, передает RT.

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украина россия нато железняк
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