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Диетолог рассказал, какие продукты эффективны в борьбе с повышенным давлением
Общество
Диетолог рассказал, какие продукты эффективны в борьбе с повышенным давлением
pixabay.com  /  Veganamente

Москва, 31 августа. Американский диетолог Грейс Дерача перечислила продукты, которые помогут эффективно справиться с повышенным кровяным давлением.

В первую очередь специалист рекомендовала употреблять на завтрак кашу из амаранта — распространенной в США зерновой культуры. Такая пища крайне питательна, а на вкус напоминает орехи.

«Одна чашка вареного амаранта обеспечивает 38% ежедневной потребности в магнии. Исследования показывают, что магний действует расслабляюще на кровеносные сосуды», — сообщила Дерача в интервью изданию Eat This, Not That!

Кроме того, в рацион следует включить бананы. Данный фрукт богат калием, который положительно сказывается на кровеносных сосудах. Еще больше этого полезного вещества можно встретить в кокосовой воде. Для снижения кровяного давления также подойдут швейцарский мангольд, сырая морковь, свекла, брокколи и сельдерей.

Диетолог Наталья Сычева ранее рассказала, употребление каких продуктов сильно вредит иммунитету. Так, например, сладкая пища несет угрозу микрофлоре кишечника, что чревато разрушением иммунной системы.

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