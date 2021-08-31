Глава «Офицеров России» назвал провокацией угрозы казахских националистов

Москва, 31 августа. Выпад представителей незарегистрированной казахстанской организации «Ел Тiрегi» является наглой и спланированной провокацией, заявил глава «Офицеров России» Сергей Липовой.

Он отреагировал на видеообращение в СМИ. В ролике лидер «Ел Тірегі» Нуржан Альтаев и глава казахстанского Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов угрожают парламентариям из Госдумы и представителям организации «Офицеры России». Липовой потребовал от властей Казахстана отреагировать на инцидент.

«Нападки на русскоязычное население наблюдаются повсеместно по всему советскому пространству. Несложно догадаться, что это — спланированная акция, режиссеры которой сидят за океаном», — добавил руководитель «Офицеров России».

Ранее член президиума российской организации Александр Головашкин сообщил о готовности к визиту в Казахстан для разрешения проблемы притеснения русскоязычных людей. Официальный Нур-Султан должен не допустить разжигания розни в государстве, добавил он.