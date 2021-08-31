Пункты отбора на контрактную службу посетили 8000 гостей «Армии-2021» и АрМИ-2021

Кубинка, 31 августа. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту посетили 8000 гостей АрМИ-2021 и военно-технического форума «Армия-2021», сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что всего на период проведения Международных армейских игр и форума было развернуто восемь пунктов отбора. Из них два находились в подмосковном парке «Патриот», еще по одному — на полигонах Алабино и Дубровичи, в Терсколе, Владивостоке, Острогожске и Тюмени.

В оборонном ведомстве отметили, что из восьми тысяч, посетивших работавшие на мероприятиях пункты отбора на военную службу по контракту, 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ заключило госконтракты на 500 млрд рублей в рамках «Армии-2021». Также в Севастополе состоялось открытие военно-технического форума, который проходит в Крыму впервые, передает RT.