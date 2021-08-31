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Боец ММА Кайл Рейес умер после неудачной операции на руку
Происшествия
Боец ММА Кайл Рейес умер после неудачной операции на руку
pixabay.com

Вашингтон, 31 августа. Боец ММА смешанного стиля Кайл Рейес скончался после проведения хирургического вмешательства. Врачи пытались восстановить разрыв левого бицепса спортсмену.

Медики во время операции могли занести 30-летнему боксеру инфекцию. Из-за нее поразились легкие, а также начали отказывать и другие органы. Спустя день Рейес скончался.

Соболезнования семье погибшего принес боец ММА Тревин Джонс. Он написал пост в соцсетях, в которых было сказано о том, что Рейес раньше никогда не имел проблем со здоровьем, а операция на руке оказалась роковой.

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смерть мма Рейес
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