Аналитики «Газпрома» ожидают новый рекорд по добыче сырья в 2021 году

Москва, 31 августа. Отечественный концерн подсчитал, что в текущем году выйдет на рекордные показатели по добыче голубого топлива.

Максимальная добыча энергоносителя на временном промежутке в десять лет ожидается экспертами «Газпрома» в этом году. Согласно предположениям компании, в 2021 году корпорация добудет свыше 510 млрд «кубов» природного газа.

Соответствующим прогнозом поделился глава финансового департамента организации Александр Иванников. Об этом пишет «Прайм».

Недавно российское газовое предприятие запустило процесс заполнения подземных хранилищ газа, расположенных на территории Европы. Это делается в преддверии нового отопительного сезона.