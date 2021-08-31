Эксперты подсчитали количество золота, нелегально вывозимого из Бразилии

Бразилиа, 31 августа. Примерно 28% экспортированного из Бразилии золота в 2019 и 2020 годах было добыто на нелегальных шахтах, что указывает на широко распространенную практику подделки документов и отсутствие эффективных мер по обеспечению правопорядка. Об этом сообщается в докладе Федерального университета Минас-Жерайс (UFMG).

Quase 30% do ouro exportado pelo Brasil pode ser ilegal, mostra estudo https://t.co/uC6mSJ8hmw — Folha de S.Paulo (@folha) August 30, 2021

По результатам исследования, проведенного государственными прокурорами и UFMG, было обнаружено, что около 48,9 т золота, экспортированного за последние два года, добыли на незаконных шахтах.

Нелегальные старатели в Бразилии часто получают драгоценный металл в районах, где добыча запрещена, в том числе в охраняемых природных заповедниках и на землях коренных народов.

Деятельность добытчиков без соблюдения экологических норм приводит к росту обезлесения Амазонии, загрязнению рек ртутью и другим негативным последствиям.

Mais de um quarto da produção de ouro no Brasil é irregular



Estudo da UFMG e do MPF evidencia cadeia de mineração ilegal no país. Em apenas dois anos, foram vendidas ao menos 48,9 toneladas de ouro com evidências de ilegalidadehttps://t.co/NDshqg0A6N — Ayla #MarcoTemporalNao (@Ayla_chata) August 30, 2021

При этом в ходе исследования учитывалось лишь то золото, которое было зарегистрировано в базе данных федерального правительства. Эта информация затем сопоставлялась со спутниковыми изображениями соответствующих шахт. Согласно докладу, количество золота, добываемого в данных районах, значительно превышало возможности рудников, о которых говорилось в официальных документах.

«Была предпринята попытка нелегальной добычи золота для сокрытия места добычи. Однако с помощью сопоставления данных со спутниковыми снимками мы установили, что драгоценный металл не мог быть получен из заявленных рудников», — заявил преподаватель рационального природопользования Федерального университета Минас-Жерайс Раони Ражау.

Большая часть добычи была осуществлена на границе с охраняемыми районами, что было подтверждено снимками со спутников.

По официальным данным, в 2020 году было экспортировано 111 т золота — больше, чем общий объем добычи в 92 тонны. Эти данные указывают на то, что часть была получена незаконным путем.

По всей Южной Америке работа по добыче золота, в частности, на нелегальных шахтах, сопровождается высоким уровнем насилия и бедности. Так, шахтерские регионы колумбийских департаментов Чоко или Антьокия сталкиваются с экологическими проблемами, нищетой, преступностью, насильственными перемещениями и нарушениями прав человека.