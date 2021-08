Эксперты подсчитали количество золота, нелегально вывозимого из Бразилии

Бразилиа, 31 августа. Примерно 28% экспортированного из Бразилии золота в 2019 и 2020 годах было добыто на нелегальных шахтах, что указывает на широко распространенную практику подделки документов и отсутствие эффективных мер по обеспечению правопорядка. Об этом сообщается в докладе Федерального университета Минас-Жерайс (UFMG).

По результатам исследования, проведенного государственными прокурорами и UFMG, было обнаружено, что около 48,9 т золота, экспортированного за последние два года, добыли на незаконных шахтах.

Нелегальные старатели в Бразилии часто получают драгоценный металл в районах, где добыча запрещена, в том числе в охраняемых природных заповедниках и на землях коренных народов.

Деятельность добытчиков без соблюдения экологических норм приводит к росту обезлесения Амазонии, загрязнению рек ртутью и другим негативным последствиям.

Mais de um quarto da produção de ouro no Brasil é irregular



Estudo da UFMG e do MPF evidencia cadeia de mineração ilegal no país. Em apenas dois anos, foram vendidas ao menos 48,9 toneladas de ouro com evidências de ilegalidadehttps://t.co/NDshqg0A6N