Плавдок «Свияга» с атомной подлодкой К-3 «Ленинский комсомол» прибыл в Беломорск

Петрозаводск, 31 августа. Плавучий док «Свияга» с установленной в нем атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» совершил межфлотский переход в Беломорск.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что плавдок совершил переход с Северного флота на Балтику, откуда в ближайшее время он начнет проход по Беломоро-Балтийскому каналу. Планируется, что «Свияга» прибудет в Петербург в первой декаде сентября.

По данным Минобороны РФ подлодку «Ленинский комсомол» доставят на судостроительный завод «Северная верфь». Предполагается, что специалисты будут проводить на субмарине какие-то работы, после чего ее отправят в Кронштадт для переоборудования в музей.

Отметим, что подлодка К-3 «Ленинский комсомол» проекта «Кит» является первой советской и третьей в мире атомной субмариной. Она была спущена на воду в 1957 году.

Ранее телеканал RT сообщал, что на Амурском судостроительном заводе состоялась церемония закладки новых корветов «Грозный» и «Буйный». В конце июля также стало известно, что местные власти займутся разработкой мер по поддержке предприятия.