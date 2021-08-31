Тонкие волоски на теле не были в почете еще у модниц Древней Греции и Египта. Идеалом в те времена считалась абсолютно гладкая кожа, умасленная благовониями. Для того, чтобы добиться этих благородных целей, барышни использовали все доступные средства, в том числе и пчелиный воск.

С развитием технологий процедура депиляции воском изменилась, однако самостоятельное устранение нежелательной растительности востребовано и в современном мире, поэтому восковые полоски присутствуют в качестве must-have в домашнем бьюти-боксе каждой красавицы. Сегодня ФАН рассказывает о преимуществах и недостатках восковой депиляции, а также о том, как правильно и безопасно провести эту процедуру дома.

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Что из себя представляет процедура депиляции воском в домашних условиях

Процедура депиляции воском, иначе называемая «ваксинг», — это процесс, к которому как нельзя лучше подходит выражение «Красота требует жертв!», ведь удаление волос на теле с помощью воска сопровождается болевыми ощущениями, и не все готовы такое терпеть. Впрочем, те женщины, которые переносят это легко, могут делать депиляцию дома, не прибегая к услугам косметологов. Особенно, когда под рукой находятся самые современные средства для депиляции.

Перечислим все, что нужно для депиляции воском. Помимо самой восковой смеси вам потребуется посуда для расплавления твердого воска, растворы-антисептики, шпатель для нанесения воска на кожу, и, безусловно, полоски из ткани или бумаги, на которые в процессе депиляции и «переходят» лишние волосы.

Ваксинг в домашних условиях подходит практически для всех участков тела — для ног, рук, поверхностной зоны бикини, а также для лица. Что же касается глубокого бикини, то эту зону все же лучше доверить салонному специалисту.

Немаловажно, что процесс депиляции включает в себя удаление не только волосяного стержня, но и луковицы, корня, при помощи воскового состава. Воск пропитывает волос и «вытягивает» его из волосяной лунки. Вот почему после регулярного повторения процедуры волоски в обрабатываемых зонах истончаются и становятся светлее, незаметнее, а иногда и вовсе перестают расти.​​​​​​​

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Преимущества домашней депиляции

У домашней депиляции есть безусловные плюсы. Прежде всего, она привлекает тем, что результат после ваксинга сохраняется до 3–4 недель в зависимости от интенсивности роста волосков.

Вопреки распространенному мнению, домашняя депиляция не занимает много времени. После того, как вы «набили руку» на ваксинге, весь процесс будет занимать не более 15 минут.

Не нужно покидать уютную квартиру и идти в косметический салон. В привычно расслабляющей домашней обстановке процедура депиляции может стать даже менее болезненной и дискомфортной, чем у специалиста-косметолога: как говорится, в родном доме и стены помогают.

Кроме того, не нужно ждать, когда специалист по депиляции примет вас, и вдобавок стараться подгадать, чтобы назначенное время удобно «вписалось» в ваши планы на день и на неделю. При домашней депиляции вы сами определяете, когда готовы провести процедуру.

Проводя депиляцию дома, вы убеждены в том, что восковая смесь состоит из натуральных ингредиентов и оптимально подходит именно для вас, так как приобретаете ее самостоятельно или, как вариант, готовите воск в домашних условиях.

И наконец, при домашнем ваксинге вы можете потратить на себя такое количество воска, какое считаете необходимым, и при этом оставаться в экономическом выигрыше. Что же касается салонного мастера, то он, как известно, зарабатывает не только на себя, но и на владельцев заведения, и все это, разумеется, не лучшим образом сказывается на стоимости процедуры.

Недостатки домашнего ваксинга

Впрочем, для процедуры домашнего устранения волос также характерны определенные минусы. Так, проводить домашний ваксинг — как и салонный — можно только на волоски, длина которых не меньше 3–5 мм. На более короткие процедуру не проводят, так как «сцепления» будет недостаточно, чтобы их удалить.

Кроме того, при депиляции воском, как уже было сказано, придется в той или иной степени терпеть боль. Полностью избежать болевых ощущений, увы, не удастся. Если для вас характерна чувствительность выше средней или ранее вы отмечали легкое повреждение капилляров, то ваксинг стоит заменить на что-то другое.

Стоит прислушаться к рекомендациям медиков и не прибегать к восковой депиляции при сахарном диабете, варикозном расширении вен, многочисленных фурункулах и некоторых других заболеваниях и состояниях. Также в некоторых случаях возможны аллергические реакции на компоненты воскового состава. Узнать, как поведет себя организм, лучше всего заранее. Для этого нужно протестировать средство, запросив у продавца пробную порцию.

Сам процесс снятия волосяного покрова с помощью полосок требует уверенных действий: резких и сильных движений. Иначе эффект будет неполным.

После депиляции воском иногда снимаются не все волоски и приходится выдергивать луковицы пинцетом. Кроме того, некоторые волоски врастают под кожу и происходит воспаление фолликул.

Еще один бесспорный минус процедуры — высокая вероятность ожога: если вы выбрали способ «горячего» ваксинга, за температурой состава нужно внимательно следить.

И наконец, качественный домашний ваксинг, по крайней мере, в первый раз, потребует серьезных предварительных приготовлений. К примеру, для разогревания воскового состава лучше всего приобрести специальную посуду. Наносить средство также следует специальной кисточкой или косметической лопаткой-шпателем.

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Разновидности ваксинга

Традиционная, можно сказать, самая древняя депиляция проводилась именно расплавленным горячим воском. Сегодняшние технологии позволяют удалять волоски не только горячим составом, но и теплым, и даже холодным.

Горячий воск потребует пристального слежения за температурой нагрева, она не должна быть выше 60°С, иначе можно получить ожог кожи. Помните также, что если процедура затягивается по времени, то воск остывает и его необходимо подогревать.

потребует пристального слежения за температурой нагрева, она не должна быть выше 60°С, иначе можно получить ожог кожи. Помните также, что если процедура затягивается по времени, то воск остывает и его необходимо подогревать. Теплый воск должен быть на 10-20°С ниже по температуре, чем горячий. Температуру в этом случае можно контролировать рукой: если становится некомфортно, снимаем воск с огня. Для процедуры с теплым воском чаще всего используется воск в баночке или гранулированное средство.

должен быть на 10-20°С ниже по температуре, чем горячий. Температуру в этом случае можно контролировать рукой: если становится некомфортно, снимаем воск с огня. Для процедуры с теплым воском чаще всего используется воск в баночке или гранулированное средство. Холодный воск нагревать вовсе не нужно, он выпускается в виде специальных пропитанных восковым составом полосок из прочной бумаги. Полоски небольшие по размеру, их чаще всего используют для удаления растительности над верхней губой, на руках и ногах.

Виды воска для домашней депиляции

Воск для разных способов депиляции поставляется не только в банках, но и в других емкостях и бывает разнообразным по своей структуре, от которой во многом и зависит вариант упаковки средства.

Воск в банках объемом по 250–500 мл удобен для домашнего использования. В обычном «фабричном» состоянии он твердый, и для процедуры можно нагревать полностью весь объем или определенную порцию средства. В банки чаще всего упаковывают воск для «горячей» и «теплой» процедуры.

объемом по 250–500 мл удобен для домашнего использования. В обычном «фабричном» состоянии он твердый, и для процедуры можно нагревать полностью весь объем или определенную порцию средства. В банки чаще всего упаковывают воск для «горячей» и «теплой» процедуры. Воск в картриджах — это небольшие прямоугольные пластиковые коробочки, заполненные воском полужидкой консистенции. Такой состав плавить не нужно, он готов к нанесению уже при комнатной температуре. Одна сторона при этом открывается и закрывается крышкой. Главное — не пролить такой жидкий воск на одежду и мебель, ведь оттирать его не так легко.

— это небольшие прямоугольные пластиковые коробочки, заполненные воском полужидкой консистенции. Такой состав плавить не нужно, он готов к нанесению уже при комнатной температуре. Одна сторона при этом открывается и закрывается крышкой. Главное — не пролить такой жидкий воск на одежду и мебель, ведь оттирать его не так легко. Гранулированный воск — это средство в виде небольших сыпучих частичек, оно разогревается в специальных емкостях либо в керамической миске в печи. Гранулы напоминают крупу, такое средство очень легко отмерять, насыпая в посуду, и удобно хранить.

— это средство в виде небольших сыпучих частичек, оно разогревается в специальных емкостях либо в керамической миске в печи. Гранулы напоминают крупу, такое средство очень легко отмерять, насыпая в посуду, и удобно хранить. Пленочный воск — это состав для «горячей» депиляции. Его тонкий слой отлично застывает и сохраняет пластичность и гибкость, что позволяет в ходе процедуры учесть все анатомические «подробности» обрабатываемых участков тела.

— это состав для «горячей» депиляции. Его тонкий слой отлично застывает и сохраняет пластичность и гибкость, что позволяет в ходе процедуры учесть все анатомические «подробности» обрабатываемых участков тела. И наконец, популярной разновидностью средства являются восковые полоски. Они продаются в аптеках и косметических магазинах и расфасованы в небольшие коробочки. Полоски бывают разной длины и формы, изготавливаются из прочной ткани. Для проведения депиляции их достаточно лишь наклеить на проблемный участок кожи, не разогревая, а затем резко оторвать вместе с нежелательным волосяным покровом.

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Как растопить воск для депиляции

Часто возникает вопрос: с помощью чего можно разогревать состав для удаления волос в домашних условиях? Разогреть воск можно несколькими способами, перечислим их ниже.

Разогрев воскоплавом . Специальное устройство — воскоплав — как правило, имеет двойные стенки — с внешней стороны пластиковые, а внутри металлические. Удобство воскоплава заключается в том, что он оснащен регулятором температуры и способен поддерживать заданный режим в течении всей процедуры депиляции. Чаще всего этот аппарат используют в салонах, где нужно разогревать большие объемы воска.

. Специальное устройство — воскоплав — как правило, имеет двойные стенки — с внешней стороны пластиковые, а внутри металлические. Удобство воскоплава заключается в том, что он оснащен регулятором температуры и способен поддерживать заданный режим в течении всей процедуры депиляции. Чаще всего этот аппарат используют в салонах, где нужно разогревать большие объемы воска. Разогрев в микроволновой печи. Некоторые восковые средства достаточно разогреть в обычной микроволновке, об этом можно узнать, прочитав инструкцию.

Некоторые восковые средства достаточно разогреть в обычной микроволновке, об этом можно узнать, прочитав инструкцию. Разогрев на «паровой бане» . Если воскоплава у вас нет, то можно растопить воск, просто поместив баночку со средством в емкость с горячей водой.

. Если воскоплава у вас нет, то можно растопить воск, просто поместив баночку со средством в емкость с горячей водой. Ручной разогрев подходит для «теплой процедуры». Нужное количество воска следует растереть ладонями до температуры тела 36,6 °С, для отдельных видов воска этого вполне достаточно.

Как правильно делать депиляцию воском дома?

У начинающих «домашних косметологов» возникает множество вопросов по поводу процедуры. Например, что можно и чего нельзя делать до и после депиляции? Расскажем все по порядку.

Накануне депиляции, примерно за сутки, не рекомендовано загорать и проводить пилинг. Если вы хотите снизить болевые ощущения во время процедуры, используйте «горячий» способ удаления волос. Тепло помогает снять боль от депиляции. К тому же разогретый воск прекрасно удаляет корневые фолликулы, так как проникает довольно глубоко в расширенные от тепла поры.

Как пользоваться восковыми полосками для депиляции? Маленькие полоски чаще всего используют для восковой депиляции лица, например, над верхней губой. Это занимает считанные минуты. Полоску быстрым поглаживающим движением следует разогреть в ладонях. Затем необходимо снять с нее защитную пленку и быстро наложить на кожу. Таким образом, правильная депиляция восковыми полосками предполагает не только правильное нанесение, но и верное соотношение размеров полоски и площади поверхности кожи, с которой надо удалить волоски.

Не менее оперативно можно провести и восковую депиляцию подмышек. При депиляции рук обработке обычно подвергается часть руки от кисти до локтя — зона наибольшего оволосения. Для восковой депиляции ног потребуется больше времени. И наконец, депиляция бикини — самая щепетильная процедура. Как уже было сказано, с помощью домашней восковой депиляции рекомендовано удалять волосы лишь на видимых участках кожи по линии трусиков, а вот для глубокого бикини потребуется рука мастера.

Этапы удаления волосков с помощью воска в домашних условиях

Первый этап — очистка кожи и подготовка к нанесению воска. Предварительно убедитесь, что на поверхности кожи нет ранок и глубоких царапин. Родинки и бородавки аккуратно заклеиваем лейкопластырем, воск на них лучше не наносить. Чем нужно обработать кожу для лучшего результата? Во-первых, антисептиком для устранения микробов и бактерий, поскольку депиляция в любом случае травмирует кожу. Во-вторых, обезжиривающим средством, чтобы воск лучше «прилип» к поверхности и захватил волосяные луковицы.

— очистка кожи и подготовка к нанесению воска. Предварительно убедитесь, что на поверхности кожи нет ранок и глубоких царапин. Родинки и бородавки аккуратно заклеиваем лейкопластырем, воск на них лучше не наносить. Чем нужно обработать кожу для лучшего результата? Во-первых, антисептиком для устранения микробов и бактерий, поскольку депиляция в любом случае травмирует кожу. Во-вторых, обезжиривающим средством, чтобы воск лучше «прилип» к поверхности и захватил волосяные луковицы. Второй этап — непосредственное нанесение воскового состава. Если его нужно разогреть, то разогреваем. Если это полоски, то наклеиваем их и прижимаем к телу. Наносить все средства нужно строго по направлению роста волос, никак не против. Выдерживаем нанесенный воск примерно 1-2 минуты.

— непосредственное нанесение воскового состава. Если его нужно разогреть, то разогреваем. Если это полоски, то наклеиваем их и прижимаем к телу. Наносить все средства нужно строго по направлению роста волос, никак не против. Выдерживаем нанесенный воск примерно 1-2 минуты. Третий этап — удаление воска: собственно, сама депиляция. Снятие полосок должно происходить резким быстрым движением против роста волосков.

— удаление воска: собственно, сама депиляция. Снятие полосок должно происходить резким быстрым движением против роста волосков. Четвертый этап — удаление воска. Восковая масса разной консистенции требует и разных подходов к ее удалению. Жидкий воск убирается лопаточкой, шпателем. Твердый, как правило, остается на коже лишь в малых количествах, поэтому его можно даже просто стряхнуть рукой. Можно также отмыть воск, оставшийся после депиляции, теплой водой.

— удаление воска. Восковая масса разной консистенции требует и разных подходов к ее удалению. Жидкий воск убирается лопаточкой, шпателем. Твердый, как правило, остается на коже лишь в малых количествах, поэтому его можно даже просто стряхнуть рукой. Можно также отмыть воск, оставшийся после депиляции, теплой водой. Пятый этап — обработка зоны депиляции после процедуры. Не пренебрегайте этим этапом во избежание ненужного воспаления. Можно протереть кожу хлоргексидином, который есть в каждой аптечке либо использовать лосьон, мицеллярную воду или жидкий крем.

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Распространенные ошибки во время домашней процедуры ваксинга

Неопытные домашние косметологи зачастую совершают ошибки при проведении процедуры, что негативно сказывается на ее эффективности. К примеру, они недостаточно хорошо очищают поверхность кожи от пыли, грязи и жира, поэтому состав плохо прилипает и не захватывает волоски.

Также к распространенным ошибкам относится нанесение слишком тонкого слоя воскового состава. Слишком экономить здесь не следует, так как объема воска должно быть достаточно, чтобы полностью пропитать волосяную луковицу и стержень.

Сдергивание восковой массы зачастую производится не в том направлении — то есть, по росту волоска, поэтому волоски не отрываются. Также не следует проводить удаление слишком медленно: болевые ощущения не станут меньше при более «нежном» отрывании полосок, а вот нежелательные волоски в таком режиме наверняка успеют выскользнуть из воска. И наконец, типичной ошибкой является проведение депиляции на недостаточной длине волосков: короткие волосы будет весьма сложно полностью «залить» восковым составом.