СМИ узнали детали свадьбы Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной

, 31 августа. Появились первые подробности празднования бракосочетания рэпера Алишера Моргенштерна и блогера Дилары Зинатуллиной. Журналисты засняли подготовку теплохода к торжеству.

Рэпер Моргенштерн подготовился с размахом отпраздновать свадьбу с возлюбленной Диларой. Пара торжественно расписалась в московском ЗАГСе и теперь планирует отметить это событие на тематической вечеринке. Судя по кадрам, торжество пройдет на теплоходе, который отправится по Москве-реке. Об этом сообщает Life.

Судя по кадрам, на верхней палубе судна уже завершена установка масштабных черных скульптур. Кроме того, неожиданным элементом дизайна оказался крупный баннер голубого оттенка, на котором изображен ангелочек и аббревиатура «АД» — именно так молодожены решили соединить первые буквы своих инициалов. Специально для свадьбы Моргенштерн арендовал теплоход «Рио», рассчитанный на экипаж в составе 500 гостей. Стоит отметить, что напротив сцены были замечены сразу 26 двуспальных кроватей.

Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей. Музыканта обвинили в пропаганде наркотиков своем творчестве, московский суд определил меру наказания.