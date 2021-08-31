Мурашко перечислил симптомы длительного COVID-19

Москва, 31 августа. Симптомы, свойственные для «длинного ковида», могут наблюдаться у пациентов на протяжении девяти месяцев после выздоровления.

Пациенты, выздоровевшие после заражения коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с неврологическими расстройствами и проблемами с памятью. Такие симптомы свойственны для так называемого «длинного ковида», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата», — уточнил он.

Эффективным средством профилактики заражения коронавирусом является вакцинация. Как отмечает член-корреспондент РАН Александр Горелов, используемые для вакцинации пациентов препараты также эффективны против постковидного синдрома.