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The Hill: Байден приведет США к ядерной войне с Россией
Армия
The Hill: Байден приведет США к ядерной войне с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 августа. Президент США Джо Байден способен привести страну к ядерному столкновению с Россией и Китаем, заявил бывший сотрудник Белого дома Грейди Минс.

По его словам, на сегодняшний день мир как никогда близок к ядерному конфликту. При этом американский лидер и его администрация лишь способствуют тому, чтобы худший сценарий развития событий стал реальностью, приводит «ПолитРоссия» публикацию Минса.

«Байден приближает мир к ядерной войне», — заявил он в статье для издания The Hill.

Бывший чиновник жестко осадил президента США, назвав демократа крайне слабым главой государства. Ситуация усугубляется тем, что эта слабость проецируется на Вашингтон. Так, госсекретарь Тони Блинкен провалил переговоры с китайскими представителями в Анкоридже. Позднее и сам Байден продемонстрировал всю свою нерешительность на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Даже Дональд Трамп, которого обвиняли в непредсказуемости, лучше контролировал ситуацию, заметил Минс. Байден же совершает слишком много опрометчивых действий. Однажды, после очередного провала, он может попытаться продемонстрировать миру силу за счет ядерного оружия. В этой связи автор с тревогой указал на ситуацию в Афганистане.

Последние подразделения американской армии покинули Афганистан вечером 30 августа. К этому моменту власть в стране уже захватили боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Министр обороны РФ Сергей Шойгу на этом фоне назвал ситуацию в республике критической, сообщает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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