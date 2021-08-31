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Молодой мужчина погиб под колесами внедорожника в Чите

  /   Обновлено: 31 августа 2021 17:11
Происшествия
Молодой мужчина погиб под колесами внедорожника в Чите
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Чита, 31 августа. Водитель автомобиля Nissan Terrano совершил наезд на двоих пешеходов недалеко от железнодорожного вокзала в одном из районов Читы.

По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого УГИБДД, после ДТП мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его по горячим следам задержали правоохранители. В настоящий момент проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Как сообщает Telegram-канал «Забайкалье. Ох и Новости», пострадавшая девушка была доставлена в отделение реанимации местной больницы. Что касается молодого человека, то его спасти не удалось.

Ранее сообщалось о жестком ДТП по дороге в аэропорт Мурманска, в результате которого смертельные травмы получил один человек. Все произошло на втором километре подъезда к воздушной гавани. Автомобиль «СангЙонг» врезался в КамАЗ.

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забайкалье чита внедорожник
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