Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 18:31
18:30
Общество
Нужно ли кастрировать и прививать от коронавируса животных. Колонка Эдгарда Запашного
18:24
Армия
В США началось строительство нового атомного авианосца Doris Miller
18:23
Армия
Водолазы из России и Ирана заняли первое место в конкурсе «Глубина-2021» на АрМИ-2021
18:23
Происшествия
Труп без головы и рук обнаружили в лесу на севере Бурятии
18:22
Общество
Трансляцию прогноза погоды в Канаде чуть не сорвала собака телеведущего
18:19
Происшествия
Один человек погиб и двое получили ранения в массовом ДТП на трассе под Новосибирском
18:19
Спорт
Гендиректор «Спартака» рассказал об итогах собрания клубов РПЛ
18:15
Армия
Экс-сотрудник СБУ Прозоров в деталях описал, как США уничтожили украинскую «оборонку»
18:14
Экономика
Румынская Dacia модернизировала внедорожник Duster
18:12
Общество
Участники Maneskin объяснили похожие слова в хите I Wanna Be Your Slave и песне Пугачевой
Все новости

Активисты попытались сорвать подписание антикризисного соглашения в Гаити
Весь мир
Активисты попытались сорвать подписание антикризисного соглашения в Гаити
Prt Scr facebook.com  /  JosephLambertHT

Порт-о-Пренс, 31 августа. Гаитянские активисты ворвались в отель Montana в Порт-о-Пренсе и бойкотировали подписание соглашения по урегулированию политического кризиса в стране. На мероприятии присутствовали представители всех партий.

Несколько десятков человек ворвались в зал и, представившись сторонниками председателя сената страны Джозефа Ламберта, начали выкрикивать различные лозунги и устраивать беспорядок.

«У нас уже есть соглашение. Джозеф Ламберт — наш президент. Ламберт, Ламберт, Ламберт, Ламберт», — скандировали активисты.

Вторжение активистов не сорвало процесс подписания соглашения об урегулировании. По словам бывшего министра культуры Магали Комо Дениса Магали Комо Дени, на настоящий момент получено 194 подписи и сбор продолжается.

«Для того чтобы охватить различные организации, будет введена система электронной подписи. Насилие не является частью выражения мнения граждан в политических вопросах», — сказала она.

В свою очередь, Джозеф Ламберт, имя которого выкрикивали активисты, заявил, что никак с ними не связан и не поддерживает такие действия.

«В этот понедельник в отеле «Монтана» были совершены акты вандализма с целью помешать проведению демократических мероприятий. Они использовали мое имя. Мы отдали приказ разведке, чтобы выяснить, кому выгодно это насилие. Я осуждаю подобные действия, потому что я выбрал демократию», — написал он у себя в Twitter.

Кризис

Протесты на Гаити не стихают, по крайней мере, с октября 2019 года. В ходе народных выступлений в январе произошли стычки с полицией, жители Порт-о-Пренса собирались на митинг у стен посольства США, дороги блокировали горящими шинами, применялся слезоточивый газ, в полицию летели камни. Главная претензия оппозиции была в том, что действующий на то время Жовенель Моиз должен уйти в отставку 7 февраля — спустя пять лет после правления. Однако он был не согласен и планировал провести конституционный референдум в апреле. Несмотря на убийство президента, политические силы по-прежнему не могут найти консенсус, а ситуацию еще и усугубило землетрясение, которое унесло жизни более двух тысяч человек и серьезно разрушило инфраструктуру страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Активисты попытались сорвать подписание антикризисного соглашения в Гаити
гаити бойкот политический кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru