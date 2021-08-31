Активисты попытались сорвать подписание антикризисного соглашения в Гаити

Порт-о-Пренс, 31 августа. Гаитянские активисты ворвались в отель Montana в Порт-о-Пренсе и бойкотировали подписание соглашения по урегулированию политического кризиса в стране. На мероприятии присутствовали представители всех партий.

L’orientation de transition post Jovenel Moïse divise https://t.co/XxqdGabs9H — Le Nouvelliste (@nouvelliste) August 31, 2021

Несколько десятков человек ворвались в зал и, представившись сторонниками председателя сената страны Джозефа Ламберта, начали выкрикивать различные лозунги и устраивать беспорядок.

«У нас уже есть соглашение. Джозеф Ламберт — наш президент. Ламберт, Ламберт, Ламберт, Ламберт», — скандировали активисты.

Вторжение активистов не сорвало процесс подписания соглашения об урегулировании. По словам бывшего министра культуры Магали Комо Дениса Магали Комо Дени, на настоящий момент получено 194 подписи и сбор продолжается.

«Для того чтобы охватить различные организации, будет введена система электронной подписи. Насилие не является частью выражения мнения граждан в политических вопросах», — сказала она.

В свою очередь, Джозеф Ламберт, имя которого выкрикивали активисты, заявил, что никак с ними не связан и не поддерживает такие действия.

«В этот понедельник в отеле «Монтана» были совершены акты вандализма с целью помешать проведению демократических мероприятий. Они использовали мое имя. Мы отдали приказ разведке, чтобы выяснить, кому выгодно это насилие. Я осуждаю подобные действия, потому что я выбрал демократию», — написал он у себя в Twitter.

Ce lundi 30 août , le vandalisme s'est exprimé à l'hotel Montana pour contrarier un exercice démocratique. Ils ont utilisé mon nom et l'intelligence commande de chercher à qui profite cette violence. Je comdamne cette pratique parce que j'ai choisi la démocratie. — Sénateur Joseph Lambert (@josephlambertHT) August 30, 2021

Кризис

Протесты на Гаити не стихают, по крайней мере, с октября 2019 года. В ходе народных выступлений в январе произошли стычки с полицией, жители Порт-о-Пренса собирались на митинг у стен посольства США, дороги блокировали горящими шинами, применялся слезоточивый газ, в полицию летели камни. Главная претензия оппозиции была в том, что действующий на то время Жовенель Моиз должен уйти в отставку 7 февраля — спустя пять лет после правления. Однако он был не согласен и планировал провести конституционный референдум в апреле. Несмотря на убийство президента, политические силы по-прежнему не могут найти консенсус, а ситуацию еще и усугубило землетрясение, которое унесло жизни более двух тысяч человек и серьезно разрушило инфраструктуру страны.