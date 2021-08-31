Алексей Учитель: Мои фильмы — о людях, которых жизнь заставляет перестроиться

Режиссер и продюсер Алексей Учитель 31 августа отмечает юбилей — ему исполняется 70 лет. «Матильда», «Край», «Космос как предчувствие», «Прогулка», «Дневник его жены» — пример настоящего качественного кино. Его фильмы неоднократно удостаивались различных кинематографических наград и вызывали горячий интерес у российского зрителя.

В интервью ФАН народный артист России рассказал о главной теме своего творчества, о том, как реагирует на споры вокруг своих последних киноработ и что дает ему силы для реализации больших планов и задач.

из личного архива Алексея Учителя /

«Продолжу делать интересное, талантливое кино»

— Алексей Ефимович, вы художник, который все время в поиске, об этом говорит ваша фильмография, которая началась с документального кино. Каждая новая работа — как предчувствие настоящего интересного, волнующего кино для зрителя. Можно ли обозначить главную тему в вашей творческой жизни?

— Тема только одна — делать интересное, талантливое кино. В документальном материале прежде всего меня интересует человек, но при этом кино может быть и игровым. Я отталкиваюсь от того, что это за личность, что за герой. Если меня увлекает характер — я делаю. Это может быть и рок-музыкант, и солдат, вернувшийся с Великой Отечественной войны, как в фильме «Край». Это может быть и «Космос как предчувствие», когда в глубинке живет человек с мечтой полететь в космос.

Мои фильмы о людях, которые вступают в определенную полосу своей жизни и понимают, что невозможно продолжать жить, как раньше, потому что так больше не работает. Жизнь заставляет перестроиться. Это всегда очень сложно, но это и самое интересное, когда наступает некое безумие и нужно прийти к чему-то новому, принципиально другому.

— Какая самая последняя новость из творческой жизни накануне 70-летия?

— В субботу в Санкт-Петербурге прошел первый съемочный день дебютной картины моей выпускницы, режиссера Софьи Мелединой. Она начала снимать фильм «Миттельмарш» о современной молодежи Петербурга. Лента мне любопытна, потому что это в какой-то степени парафраз моей картины 2003-го года «Прогулка». И хотя здесь тоже герои — два молодых парня и девушка, и события в реальном времени происходят с ними в Петербурге, в моем родном городе — это не буквальный повтор, а самостоятельный сценарий и режиссура молодых авторов.

На студии «Рок» у нас в работе 4 фильма. Современную детскую сказку «Девочка Нина и пианино» делает молодой режиссер Роман Шаляпин. Стартует проект «Летучий корабль»: был такой знаменитый мультфильм, а сейчас мы делаем масштабную сказку в игровом варианте. Весь звездный актерский состав я раскрывать не буду, единственное, могу сказать, что в нем будет участвовать Полина Гагарина, которая, кстати, закончила школу-студию МХАТ как актриса.

Это тоже наш лидерский проект, и делать его будет, что мне очень приятно, мой сын, Илья Учитель. За его плечами уже две картины, и его «Стрельцов» успешно прошествовал по экранам российских кинотеатров.

Мы заканчиваем огромный фильм под названием «Пальмира» известного режиссера Андрея Кравчука — масштабную и интересную человеческую историю на фоне войны. Картина выходит в прокат в феврале следующего года. Планы огромные и, как всегда, дебюты — это «конек» нашей студии, и мы будем продолжать развивать это направление.

из личного архива Алексея Учителя /

«Я не чувствую пока свои 70»

— Ваша фамилия — данность, но не случайная. Учитель в прямом смысле стоит сегодня рядом с фамилиями ваших учеников, чьи работы получают призы на знаменитых международных кинофестивалях. Можно ли говорить, что создана школа режиссера Учителя?

— Летом этого года я в третий раз выпустил курс во ВГИКе, и уже набрана новая экспериментальная мастерская режиссуры. Я с ними встречусь первого сентября.

В конце октября откроется 31-й международный фестиваль «Послание к человеку» в Петербурге, который я уже более 10 лет возглавляю. Поэтому, несмотря на такую цифру, мне расслабляться некогда. Каждый день я как минимум часов по 20 занят, все время что-то происходит, много разных событий. Вот это моя жизнь.

— К этой дате принято подводить итоги. Ощущаете ли вы себя счастливым человеком?

— Счастье — слово замечательное, но многосоставное по своей сути. Недавно «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал рейтинг десяти самых талантливых молодых российских режиссеров, и туда вошли два моих ученика — Филипп Юрьев и Иван Твердовский, а третий человек — мой сын Илья. Для меня это счастье.

— Сложилось мнение, что в режиссуру надо приходить после 35, с жизненным опытом, поработав на 5 работах. Но многие ваши ученики историей своих успехов доказывают, что дело не в возрасте

— Я просто один из тех, кто считает, что режиссуре надо учиться. Здорово же, когда в 17 лет после школы ребята поступают на режиссуру, а в 22-23 начинают снимать кино. Опыт двадцатилетнего человека тоже уникален, интересен и очень нужен, особенно их поколению. Мы должны научить ремеслу, чтобы они в 20 с небольшим лет умели профессионально работать. А дальше — их талант и виденье жизни, их путь.

— Такая огромная самоотдача в работе требует восполнения ресурсов. Где вы черпаете силы и вдохновение?

— Трудностей всегда очень много и ковид их дополнил существенно, потому что любой член съемочной группы может заболеть, как, к сожалению, часто случается сейчас. Есть мои дети, есть мои родные и близкие люди, есть мои студенты, от которых я черпаю энергию, — не в смысле их молодости, а в смысле того, как они видят жизнь. Они абсолютно другие, и это тоже интересно.

Есть моя студия, близкие мне люди, с которыми мы работаем уже много лет. Я очень на них надеюсь, и они тоже дают мне силы. Поэтому процесс взаимный, и благодаря этому я не чувствую пока свои 70. Безумно много планов, надеюсь, хотя бы часть из них осуществится.

— Как возникла идея кино о Шостаковиче? В какой стадии проект?

— Шостакович прожил безумно интересную, необычную жизнь. Но я планирую не байопик, а скорее притчу о том, как творит гений, когда обстоятельства кажутся невозможными, и что стоит за великой музыкой. Сценарий написан замечательным писателем и сценаристом Александром Тереховым. Проект масштабный, с голливудским размахом, на него требуется довольно много финансов. Мы собираем людей, которые нам могут оказать содействие и, надеюсь, в следующем году я уже начну работу над этим фильмом.

из личного архива Алексея Учителя /

«Невозможно запрещать фильм, если не нарушены законы»

— «Цой» и «Матильда» приняты не всеми. Как вы относитесь к скандальным ситуациям вокруг них? Стоит ли браться за исторические темы и большие события, отраженные в отдельных судьбах?

— Это не касается моего творчества как такового. Просто персонажами становятся реальные люди, и не важно, живы они или нет. В «Матильде» это был Николай II, историческая личность, а в «Цое» речь шла о рок-музыканте, который погиб довольно давно, но есть родственники. И почему-то некоторые люди решают, что их точка зрения — единственно возможная. Если Цой-младший, то у него собственное представление, каким был его папа. Если это госпожа Поклонская, то у нее свои мысли об императоре. И это нормально, высказываться нужно, но идти дальше и пытаться запретить художественное произведение уже недопустимо, если в нем не нарушены законы нашего государства.

Очень огорчает, что иногда люди используют свое служебное или родственное положение и пытаются оказывать давление. И это не общественный конфликт. Это претензии некоторых конкретных людей, которые пытаются поднять общественность: в целях то ли собственного пиара, то ли еще каких-то. История с сыном Цоя продолжается, но, как история с запретом «Матильды» закончилась ничем, так, я думаю, ничем закончится и история с картиной «Цой». Фильм уже прошел прокат, он идет на платформе, был показан по телевидению. Если бы мы что-то нарушили, юристы предъявили бы нам претензии давным-давно.

— Какой эмоциональный след оставляют у художника подобные истории?

— Естественно, это задевает эмоционально, действует и на нервную систему, и на физическое состояние. Но такова жизнь: я должен с этим справляться и, самое главное, побеждать. Потому что пример не должен распространяться дальше на тех молодых режиссеров, которые хотят снимать картины о конкретных людях, об исторических событиях. Мифические обвинения, не имеющие под собой никакой основы, должны пресекаться.

— Мама ваших дочерей, актриса Юлия Пересильд, летит в космос. Есть какие-то предубеждения, опасения из-за возможных рисков или неизвестности? Что вы об этом думаете?

— Я знаю точно, что Юля полетит в космос, ничто ее не остановит, она человек одержимый в хорошем смысле слова. Действительно, эта идея замечательная, но риски есть и переживания есть, потому что у нас две дочери, которых мы очень любим. Мы, конечно, волнуемся за то, чтобы этот полет прошел как минимум безопасно.

— Юлия много времени уделяет подготовке для работы в технически сложном проекте. Хватает ли времени на детей, тем более скоро первое сентября?

— Юля — замечательная мать. Заканчивая работу поздно вечером и имея возможность переночевать в звездном городке, она все равно мчится домой и хотя бы несколько часов проводит с детьми: разговаривает с ними, они вместе придумывают, чем заняться. А утром, иногда к 6 утра, мчится обратно. Такое отношение к детям и работе впечатляет.

из личного архива Алексея Учителя /

«Фильм «Шостакович» будет международным проектом»

— Российское кино завоевывает мировые рынки — таким выводом деятели отечественного кинобизнеса поделились на крупном онлайн форуме. С чем это связанно?

— Я не слышал, что у нас картины стали активнее покупать за рубежом и, тем более что они взяты в прокат, который во всем мире сейчас стоит в силу ковидных обстоятельств. Есть сериалы, есть платформы, которые покупают какие-то отдельные работы российских кинематографистов. Тенденция такая появилась, но до окончательного успеха, с моей точки зрения, довольно далеко.

Важно, чтобы появлялись не только выдающиеся картины, но и в целом повысился средний уровень российских фильмов. И мы, и другие компании, пытаемся сотрудничать в области копродукции. «Китобой» Филиппа Юрьева делали три страны — Россия, Бельгия и Польша, — и это довольно редкий вариант сотрудничества, его надо развивать. Надеюсь, что фильм «Шостакович» станет международным проектом.

— Планируете ли вы заняться сериалами?

— В следующем году мы начинаем снимать большой сериал об известном адвокате начала прошлого века — Федоре Плевако — с Владимиром Машковым в главной роли. Я выступаю продюсером. У меня было несколько предложений, но я лично пока сериалами не занимался. Считаю, что это сейчас одна из самых перспективных областей, где можно режиссеру себя показать в экранизации киноромана, не ограничивая себя двухчасовым вариантом.

из личного архива Алексея Учителя /

Алексей Ефимович Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде.

В 1975 году окончил в Москве факультет режиссеров-операторов документального кино Всесоюзного государственного института кинематографии, после чего вернулся в Ленинград, возобновив работу на ЛСДФ.

В 1991 году основал киностудию «Рок» и возглавил ее как художественный руководитель и генеральный директор. Был режиссером документальных лент «Рок» (1987), «Обводный канал» (1990), «Последний герой» (1992).

В 1995 году дебютировал в качестве режиссера игровой кинокартины «Мания Жизели». В последующие годы снял фильмы «Дневник его жены» (2000), «Прогулка» (2003), «Космос как предчувствие» (2005), «Пленный» по повести писателя Владимира Маканина (2008), «Край» (2010), «Восьмерка» по одноименной повести Захара Прилепина (2013), «Матильда» (2017), «Цой» (2020).

Вместе с Алексеем Гелейном руководит мастерской на режиссерском факультете ВГИК. Выступает в качестве продюсера различных кинематографических проектов. Художественные фильмы режиссера неоднократно удостоены различных кинематографических наград на российских и международных фестивалях.

Народный артист РФ (2002). Награжден орденами Дружбы (2007) и Почета (2012).