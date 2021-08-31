Отъем денег по-киевски: минфин Украины советует гражданам не рассчитывать на пенсию

На днях украинский минфин выступил с шокирующим заявлением — он предупредил граждан в возрасте 40 лет и моложе, что на пенсию в старости им рассчитывать не стоит. По мнению экспертов, это означает фактический крах социального государства, который только подстегнет отток украинцев с родины. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко весьма жестко высказался о том, что ждет работающих украинцев среднего возраста, когда им предстоит выйти на пенсию. По словам Марченко, если к тому времени у человека не будет накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

«Мы должны позаботиться о будущем сегодняшнего активного населения с учетом ужасной конъюнктуры, которая сложилась на украинском рынке. В пенсионном фонде страны — огромный дефицит, который практически нечем покрывать. Поэтому мы постараемся привлечь деньги в негосударственные пенсионные фонды. И, если в будущем у вас не будет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит», — заявил он.

Также Марченко отметил, что темпы старения населения Украины стремительные и продолжают нарастать. Из-за этого количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — неуклонно расти.

«Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Возможны только два варианта: или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или страна создает систему таких накоплений для всех граждан, — заявил Марченко. — Эта система должна создать условия, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим. В условиях острого дефицита пенсионного фонда другого выхода нет».

Напомним, с 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для украинских женщин был повышен до 60 лет. По данным МВФ, в 2020-м на Украине было 15,3 млн человек трудоустроенного населения, которое произвело товаров и услуг на 153,7 млрд долларов. Всего, по данным электронной переписи населения, проведенной в 2019-м, на Украине проживает 37 млн 289 тысяч человек, из них несколько миллионов постоянно живут и работают за границей.

Федеральное агентство новостей /

Пенсионный фонд утверждает, что на январь 2020-го на Украине было 11,3 млн пенсионеров, средний размер выплат которым составил 3 тысячи гривен, или 122 доллара в месяц. А МВФ в своем докладе по демографии в Центральной и Восточной Европе рассчитал, что к 2050-му Украина потеряет более трети рабочей силы. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55–64 года и лишь 26,6% трудоспособных женщин.

По мнению аналитиков, проблема дефицита Пенсионного фонда Украины — не в производительности труда, а в том, что гигантские суммы из производимых украинцами 153–154 млрд долларов уходят за границу безвозмездно, то есть — даром. Во-первых, это возвращение процентов Западу по бесконечным кредитам. Во-вторых, «вымывание» денег украинскими олигархами и чиновниками в офшоры, что негласно приветствуется самим государством. Ведь эта схема позволяет искусственно занижать курс гривны, и владельцы предприятий-экспортеров платят украинцам в гривнах значительно меньше, чем сами получают на внешних рынках в валюте. То есть олигархи обогащаются, Запад получает средства для своего развития, а Украина — беднеет.

Внутренний украинский производитель находится в перманентном коллапсе, говорят эксперты. Они не имеют средств, чтобы купить станки и оборудование за границей по завышенному курсу доллара. А ставки банковских кредитов на Украине специально сделаны заоблачными, недоступными для производственной сферы. То есть проблема нищенских пенсий на Украине — не в количестве пенсионеров и не в производительности труда, а в том, что олигархи и чиновники слишком много воруют, считают эксперты.

Что касается предложенной главой украинского минфина Сергеем Марченко накопительной пенсионной системы, то при средних зарплатах в 10–12 тысяч гривен (29–35 тысяч рублей) ничего серьезного накопить на старость нельзя, указывают аналитики. А ведь миллионы украинцев сегодня и вовсе получают на руки 5–7 тысяч гривен (14–20 тысяч рублей) в месяц. Кроме того, частные пенсионные фонды, особенно на Украине, имеют тенденцию к «исчезновению» в офшорах. Пока будешь 20–30 лет копить «на спокойную старость», директор фонда вдруг может оказаться на тропических островах с чемоданом денег.

При этом, признают аналитики, украинское государство никогда не откажется от того, чтобы лично контролировать все пенсионные накопления граждан и при необходимости использовать их в собственных целях. Несмотря на разговоры в духе «пусть люди сами позаботятся о своей старости», правда состоит в том, что пенсионные деньги украинцам никто в руки не даст — или в государственный пенсионный фонд, или в частные фонды (то есть, по сути, в руки олигархам).

Новостное агентство «Харьков». /

Как заявил на брифинге в Киеве эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко, сорокалетним украинцам самое время задаться вопросом: а зачем им абсолютно неэффективный распорядитель ресурсов в лице государства?

«Многие не поняли посыл министра финансов, что, мол, сорокалетние не получат в будущем пенсии. Украинцы подумали, что Марченко решил сказать правду, которую мы и так знали — государство просто отказывается содержать своих пенсионеров. На самом деле он начал готовить общественное мнение к тому, что скоро всем украинцам нужно будет 3–4% от зарплаты отчислять на особый пенсионный счет. То есть речь идет о росте налогового давления», — констатирует Романенко.

По словам аналитика, при этом сорокалетние украинцы и сами могут откладывать на старость без государства-посредника, которое может легко потерять их деньги.

«Так уже было при развале СССР, так было 1990-тые, так было в 2008-м и 2014–2015 годах. Поэтому речь идет о подготовке к новому отъему средств у граждан, и ничего более», — отмечает он.

При этом местный минфин, планирующий новый отъем денег по-киевски, почему-то не упоминает, что он — самый неэффективный распорядитель госсредств. Госпредприятия под его управлением — в убытках. Также Марченко не говорит, как ускорить темпы роста экономики, чтобы она справлялась с обеспечением пенсионеров. Молчит он и о том, как привлечь в страну инвестиции и рабочую силу, которая нынче из нее разбегается. Поэтому идея Марченко — на фоне невнятных экономических приоритетов, при ужасающем инвестиционном климате — выглядит абсолютно абсурдной», — заключил Романенко.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь советник главы Федерации работодателей Украины Павел Вернивский заявил журналистам: молодые украинцы неслучайно возбудились из-за слов министра финансов, что «сорокалетним пенсии не светят».

«По версии минсоцполитики, к 2050-му на Украине будет 12 млн пенсионеров на 10 млн работающих. И это без учета эмиграции — если учесть еще и эмиграцию в Европу, Россию и другие страны, ситуация будет еще печальнее. По данным Всемирного банка, Украина является крупнейшим в Европе получателем денежных переводов из-за рубежа. В 2019-м заробитчане (трудовые мигранты. — Прим. ФАН) перечислили на Украину 15,8 млрд долларов, за последние десять лет объем денежных переводов вырос вдвое, — указал Вернивский. — Если допустить, что в среднем каждый заробитчанин ежемесячно пересылает домой по 300 долларов, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев. То есть все эти люди и налоги платят в других странах».

Эксперт напомнил, на Украине солидарная пенсионная система, жизнеспособность которой зависит от взносов трудоспособного населения.

«Но на Украине треть трудоспособных работает за рубежом и, соответственно, не платит пенсионных взносов. Поэтому с учетом эмиграции, если тенденция сохранится, наше население в 2050-м будет 15–20 млн человек. Пенсионеры никуда не уедут, будут уезжать работоспособные. Так что реальное соотношение будет абсолютно другим: на 11,7 млн пенсионеров будет не десять миллионов плательщиков взносов, а всего 5–6 млн», — прогнозирует Вернивский.

Все последние годы власти решали свои проблемы за счет денег заробитчан и не думали о будущем, считает аналитик.

«В краткосрочной перспективе денежные переводы — это вклад в платежный баланс. Этот вклад позволял скрывать растущий торговый дефицит Украины и позволял обеспечить стабильность национальной валюты. Также денежные переводы увеличивали внутреннее потребление в стране. И никого не волновало, что в долгосрочной перспективе это приведет к коллапсу пенсионной системы. Да, это проблема недалекого будущего, она станет головной болью будущих правительств. Это — наглядная картина того, что происходит, когда государство не занимается развитием экономики и созданием рабочих мест. И если тенденция к росту эмиграции с Украины сохранится, то коллапс пенсионной системы у нас наступит очень скоро», — заключил эксперт.

Напомним, согласно свежему соцопросу, проведенному сайтом по поиску работы Jooble, огромному числу украинцев очень давно не повышали зарплату. Так, 23,9% опрошенных даже не помнят, когда в последний раз им повышали зарплату. 42,4% ответили, что довольно давно не видели повышения зарплаты. А 12% опрошенных не получали повышение зарплаты даже при переходе на новое место работы. Опрос работников проводился в таких областях, как госсектор, агросектор, производство, медицина, образование, строительство, IT-сфера, гостинично-ресторанная отрасль и логистика.