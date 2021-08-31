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31 августа 18:31
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Талибы сформировали правительство Афганистана. События дня

Видео

Талибы заняли ключевые посты в правительстве Афганистана

Талибы завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Ключевые посты у руля государства заняли представители запрещенного в России движения. Об этом сообщил источник в рядах боевиков. Министром иностранных дел страны назначили главу политического офиса «Талибана» муллу Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Минобороны, а Халифа Хаккани, сын одного из радикальных лидеров, занял пост министра внутренних дел. После вывода американского контингента талибы взяли Афганистан под свой полный контроль.

ОДКБ не собирается вводить войска в Афганистан

Талибы сформировали правительство Афганистана. События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Организация Договора о коллективной безопасности не намерена вводить войска в Афганистан. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
«Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ», — подчеркнул Зась.
Накануне российское посольство в Кабуле сообщило о начале формирования списков на новые вывозные рейсы из Афганистана. Ими смогут воспользоваться граждане России, лица с видом на жительство в нашей стране и граждане стран — членов ОДКБ. 

Польша выступает за режим ЧП на границе с Белоруссией

Талибы сформировали правительство Афганистана. События дня
Global Look Press  / Nir Alon/ZUMAPRESS.COM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости ввода режима ЧП на границе с Белоруссией. По его словам, такие меры нужно предпринять для эффективной борьбы с проникающими на территорию страны мигрантами.
«Совет министров решил сегодня обратиться к президенту с тем, чтобы ввести чрезвычайное положение на срок 30 дней в приграничной полосе», — сказал Моравецкий.
Минск обвинил Польшу в насильственном выдворении нелегальных беженцев в Белоруссию. Официальная Варшава не желает размещать на своей территории выходцев из Афганистана, которые просят предоставить им убежище.

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