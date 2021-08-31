Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан

Вашингтон, 31 августа. Президент США Джо Байден должен извиниться перед гражданами своей страны за провал в Афганистане, заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

Бизнесмен потребовал от американского лидера принести извинения людям в Соединенных Штатах. По мнению Трампа, сожалений заслуживает сам факт вывод контингента США из Афганистана.

«Он (Байден. — Прим. ред.) должен сказать: "Я извиняюсь". Он должен принести американцам извинения», — подчеркнул бывший президент.

Ранее предприниматель прокомментировал сам вывод американских войск из Кабула. По словам Трампа, Соединенные Штаты имели шанс сделать это с гордостью. Однако теперь Вашингтон потерял всякое уважение в мире, добавил политик.