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Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
Происшествия
Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
Global Look Press  /  Wang Bo / Xinhua

Эр-Рияд, 31 августа. Заминированный дрон атаковал аэропорт города Абха на юге Саудовской Аравии, в результате чего пострадали восемь человек.

В сообщении телеканала Al Arabiya говорится, что начиненный взрывчаткой беспилотник был запущен с территории Йемена. Предполагается, что за атакой стоят хуситы. Системы противовоздушной обороны сбили БПЛА, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта.

В результате атаки пострадал один гражданский самолет, который стоял на взлетном поле. Восемь человек получили ранения. О характере повреждений лайнера и текущем состоянии пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что вооруженный конфликт в Йемене находится в активной фазе с 2014 года. В регионе продолжаются боестолкновения между хуситами и правительственными силами, которые поддерживает коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что силы ПВО саудовской армии перехватили ракету, выпущенную йеменскими хуситами. Также были уничтожены три беспилотника, направлявшихся в сторону города Хамис-Мушаит, передает RT.

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бпла атака хуситы
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