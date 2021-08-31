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Минфин России готовит предложения по изменению НДПИ для металлургов

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:50
Экономика
Минфин России готовит предложения по изменению НДПИ для металлургов
mmk.ru  /  пресс-служба ММК

Москва, 31 августа. Министерство финансов к началу октября представит конкретные предложения об изменении НДПИ для металлургической промышленности.

Как уточнил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, сейчас на этот счет в ведомстве идут оживленные дискуссии, но окончательных предложений пока нет. Он напомнил, что идея корректировки НДПИ заключается в установлении плавающей ставки, привязанной к мировой конъюнктуре конечного продукта металлургических производств.

С 1 августа по 31 декабря текущего года в России действует пошлина на экспорт черных и цветных металлов. До окончания срока ее действия чиновники должны разработать механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. В частности, рассматривается вариант «гибкого» налогообложения для металлургов, которое позволит изымать сверхдоходы компаний при благоприятной конъюнктуре мировых рынков.

Президент России Владимир Путин 7 августа заявил, что налог на добычу полезных ископаемых для металлургов с 2022 года будет повышен. Перед этим Минфин сообщил о рассмотрении вопроса повышения налоговой нагрузки для представителей отрасли.

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