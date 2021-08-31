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Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
Prt Scr youtube.com  /  The Telegraph

Минск, 31 августа. Россиянку Софию Сапегу, арестованную в Белоруссии, могут помиловать после завершения суда, считает ее адвокат Антон Гашинский.

Девушка по-прежнему находится в Миснке под домашним арестом. Ей разрешено пользоваться мобильным телефоном и интернетом для связи с родственниками. Сапегу регулярно навещают адвокат и российский консул.

Софию Сапегу задержали в аэропорту белорусской столицы вместе с бывшим главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после того, как самолет компании Ryanair, на борту которого они находились, совершил экстренную посадку.

Несколько недель назад россиянка заявила, что белорусские спецслужбы не имеют отношения к ситуации с незапланированной посадкой воздушного судна.

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