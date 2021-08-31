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Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 31 августа. Глава триполитанского Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба призвал министра нефти и газа Мухаммеда Ауна, его заместителя по производственным вопросам Рифата аль-Аббара, а также отстраненного от должности директора Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафу Саналлу провести в воскресенье, 5 сентября, совместное заседание для разрешения недавнего спора между сторонами.

На официальной платформе ПНЕ в Facebook сообщается, что предстоящая встреча направлена на изучение рабочего процесса в Министерстве нефти и связанных с ним учреждениях, а также выявление проблем, с которыми оно сталкивается.

Ливийские эксперты рассматривают данный призыв как попытку правительства положить конец острому спору, возникшему между энергетическим ведомством, с одной стороны, и главой Национальной нефтяной корпорации, с другой. Вспыхнувшие разногласия побудили Саналлу отклонить решение министерства об отставке и передаче его дела в следственную комиссию.

Примечательно, что премьер не отреагировал на сделанное ранее Мухаммедом Ауном заявление о реструктуризации ННК на фоне усилий по развитию инфраструктуры и увеличению добычи. Глава корпорации Мустафа Саналла обвиняется в нескольких нарушениях закона, связанных с превышением его должностных полномочий. На время следствия он отстранен от своей должности.

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