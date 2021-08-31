Опубликован финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Лос-Анджелес, 31 августа. Официальный аккаунт знаменитого агента 007 опубликовал финальный трейлер предстоящего боевика «Не время умирать». Фильм расскажет о новых приключениях Джеймса Бонда.

Предстоящий фильм станет последней работой Дэниела Крейга в роли супершпиона британской разведки. По сюжету фильма агент 007 оставляет службу и уходит на покой, свою пенсию он проводит на Ямайке. Этот отпуск прерывает его старый знакомый из ЦРУ просьбой о помощи. Бонду предстоит спасти ученого, однако миссия оказывается сложнее, чем предполагалось изначально.

В боевике «Не время умирать» Джеймсу Бонду будет противостоять злодей Сафин, роль которого сыграл американский актер Рами Малек. Кроме того, в ленте снялись Леа Сейду и Лашана Линч. Российская премьера долгожданного фильма запланирована на 30 сентября.

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