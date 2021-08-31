Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:03
17:02
Спорт
Хавбек «Утрехта» Керк может перебраться в клуб РПЛ
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
Все новости

Опубликован финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
Опубликован финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Кадр из фильма «Не время умирать»

Лос-Анджелес, 31 августа. Официальный аккаунт знаменитого агента 007 опубликовал финальный трейлер предстоящего боевика «Не время умирать». Фильм расскажет о новых приключениях Джеймса Бонда.

Предстоящий фильм станет последней работой Дэниела Крейга в роли супершпиона британской разведки. По сюжету фильма агент 007 оставляет службу и уходит на покой, свою пенсию он проводит на Ямайке. Этот отпуск прерывает его старый знакомый из ЦРУ просьбой о помощи. Бонду предстоит спасти ученого, однако миссия оказывается сложнее, чем предполагалось изначально.

В боевике «Не время умирать» Джеймсу Бонду будет противостоять злодей Сафин, роль которого сыграл американский актер Рами Малек. Кроме того, в ленте снялись Леа Сейду и Лашана Линч. Российская премьера долгожданного фильма запланирована на 30 сентября.

Ранее стало известно о возможном выходе трейлера сериала по вселенной Marvel «Соколиный глаз». Поклонники увидели намек на видео в публикации звезды проекта.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Опубликован финальный трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
крейг трейлер бондиана
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru