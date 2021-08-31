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Американцы предложили внести Украину в «список обманутых Байденом»
Политика
Американцы предложили внести Украину в «список обманутых Байденом»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 31 августа. Обман Украины стал не первым на счету президента США Джо Байдена, уверены американские пользователи Сети.

Комментаторы отреагировали на материал одного из местных изданий. Журналисты привели слова соучредителя Украинского кризисного медиацентра и организатора коллективного письма от активистов, волонтеров и ветеранов из Киева Геннадия Курочки. Он рассказал о чувстве обмана, которое испытывают украинцы из-за перемены мнения Байдена о «Северном потоке — 2».

«Теперь, став президентом США, Джо Байден говорит и делает вещи, подчас полностью противоположные, и мы хотели бы выразить наше разочарование и напомнить ему об общих ценностях и идеологиях, которые мы некогда разделяли», — сказал Курочка.

Американцев возмутило предательство Украины президентом США. Они предложили внести Киев в «список обманутых Байденом». Комментаторы также назвали главу государства двуличным.

«Но украинцев же действительно предали. Если Байдену не отстегнуть, ему вообще все до лампочки», — подчеркнули в интернете.

Ранее стало известно о содержании открытого письма украинцев к Байдену. Они напомнили президенту об обещании «быть жестким по отношению к России» и не допустить запуск «СП-2».

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украина сша байден
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