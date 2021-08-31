Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:03
17:02
Спорт
Хавбек «Утрехта» Керк может перебраться в клуб РПЛ
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
Все новости

Зарплата бортпроводников «Аэрофлота» вырастет вдвое

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:39
Экономика
Зарплата бортпроводников «Аэрофлота» вырастет вдвое
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 августа. Российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение значительно увеличить заработную плату своим бортпроводникам.

Вознаграждение для специалистов компании вырастет вдвое. Так, с 1 сентября 2021 года они будут получать от 100 до 150 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от налета сотрудника.

Ранее бортпроводники получали в «Аэрофлоте» около 50-80 тысяч рублей в месяц. В разгар пандемии COVID-19 их зарплаты составляли 20-30 тысяч рублей. К тому же с конца октября планируется повышение доходов пилотов.

«Мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты», — заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Бортпроводникам «Аэрофлота» теперь платят больше, чем в других отечественных авиакомпаниях. В связи с этим организация может ожидать перетока персонала из других перевозчиков или соответствующую реакцию зарплатного рынка отрасли.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2. Речь идет о новых требованиях Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Зарплата бортпроводников «Аэрофлота» вырастет вдвое
аэрофлот бортпроводник авиакомпания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru