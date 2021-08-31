Зарплата бортпроводников «Аэрофлота» вырастет вдвое

Москва, 31 августа. Российская авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение значительно увеличить заработную плату своим бортпроводникам.

Вознаграждение для специалистов компании вырастет вдвое. Так, с 1 сентября 2021 года они будут получать от 100 до 150 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от налета сотрудника.

Ранее бортпроводники получали в «Аэрофлоте» около 50-80 тысяч рублей в месяц. В разгар пандемии COVID-19 их зарплаты составляли 20-30 тысяч рублей. К тому же с конца октября планируется повышение доходов пилотов.

«Мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты», — заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Бортпроводникам «Аэрофлота» теперь платят больше, чем в других отечественных авиакомпаниях. В связи с этим организация может ожидать перетока персонала из других перевозчиков или соответствующую реакцию зарплатного рынка отрасли.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2. Речь идет о новых требованиях Международной организации гражданской авиации (ICAO).