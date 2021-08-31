Елена Зеленская поразила Сеть нарядом от украинских дизайнеров для визита в США

Вашингтон, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Вашингтон в компании супруги Елены. Первая леди восхитила подписчиков элегантным нарядом в национальном стиле.

Елена Зеленская вылетела в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Первая леди Украины тщательно подготовилась к визиту и составила образ в тонах, которые напоминают оттенки национального флага. Так, Зеленская надела приталенный голубой костюм от украинского дизайнера Юлии Богдан и дополнила наряд ювелирными изделиями из жемчуга. Первая леди также держала в руках букет из желтых и сиреневых цветов. Пораженные фанаты оценили образ Зеленской в ее Instagram-аккаунте.

«Настоящая первая леди»; «Неподражаема»; «Как вам идет голубой!» — отметили пораженные пользователи Сети.

Зеленская продемонстрировала свой образ и поделилась планами на поездку. Так, первая леди надеется запустить аудиогид на украинском языке. Он станет доступен гостям усадьбы президента Джорджа Вашингтона. Кроме того, супруга президента готовится к беседе с представительницами проекта Power Women.

Зеленский также поделился кадром в компании супруги по прилете в США. Президент готовится к встрече с Джо Байденом после двух переносов визита.