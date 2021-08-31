Тунис опроверг заявление ПНЕ Ливии об «экспорте терроризма» на ее территорию

Алжир, 31 августа. Власти Туниса удивило высказывание премьер-министра ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы о так называемом «экспорте терроризма в его страну».

Это произошло во время встречи министра иностранных дел, иммиграции и соотечественников за рубежом Османа аль-Джаранди и главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, чиновник упомянул, что безопасность Ливии влияет на стабильность его государства.

«Наша страна является мишенью для терроризма и никоим образом не может служить плацдармом для его экспорта или источником проникновения экстремистских групп в Ливию», — добавил глава МИД.

Подобные заявления, считает тунисский министр, далеки от правды, особенно в свете усердной работы его государства ради установления безопасности и стабильности в странах Северной Африки. Тунис, утверждает Аль-Джаранди, неизменно защищает и поддерживает своего восточного соседа на региональных и международных форумах, особенно в Совете Безопасности.

Разговор с Наджлой Мангуш состоялся на полях консультативной встречи министров соседних с Ливией стран, которая проходит в Алжире 30 и 31 августа 2021 года. С другой стороны, Осман аль-Джаранди высоко оценил результаты визита главы внешнеполитического ведомства ПНЕ и сопровождающей ее делегации в Тунис 26 августа 2021 года. Тогда чиновники рассмотрели наиболее важные аспекты двустороннего сотрудничества и необходимость его развития до уровня стратегического партнерства.

Аль-Джаранди подтвердил также поддержку всех шагов, направленных на завершение процесса урегулирования в соответствии с «дорожной картой», принятой Ливийским форумом политического диалога (ЛФПД). Со своей стороны, Мангуш поблагодарила Тунис за его вклад в успех разрешения кризиса в ее стране.

Накануне глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба на встрече с журналистами обвинил Тунис в экспорте терроризма в Ливии. Данным заявлением премьер отреагировал на то, что власти соседней страны закрыли границы с целью предотвратить проникновение боевиков.