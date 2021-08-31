Температура в сентябре окажется выше нормы на большей части России

Москва, 31 августа. Жителей большей части России в сентябре ожидает температура около и выше нормы. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температурный фон будет около и выше нормы на территории страны от Волги до Тихого океана. В восточной части показатели тоже окажутся выше нормы, а в западной части России температурный режим будет около нормы, сообщает РИА Новости.

При этом первый осенний месяц отличится дефицитом осадков на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. Однако в остальных регионах их количество будет около нормы. По словам специалиста, в первые девять дней сентября погода будет прохладной.

Вильфанд ранее пообещал жителям Москвы бабье лето. Тепло вернется в город в сентябре сразу после холодов, которые прогнозируются в столичном регионе в ближайшие несколько дней.