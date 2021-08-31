ЮНИСЕФ направила в Эфиопию гуманитарную помощь

Аддис-Абеба, 31 августа. Гуманитарный груз стоимостью 30 миллионов быров был направлен в Эфиопию для оказания помощи детям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) направил гуманитарную помощь в нуждающиеся регионы Эфиопии. Об этом сообщает эфиопская вещательная корпорация FANA. Отмечается, что помощь получил город Дэбарк, расположенный в штате Амхара на севере государства.

Стоимость гуманитарного груза оценивается в 30 миллионов быров или 657 тысяч долларов США. В состав груза входят канцелярские товары для учеников эфиопских школ, матрацы и другие необходимые предметы. Глава штата Агенеху Тешагер поблагодарил организацию за предоставленную помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и поддержку.

Как сообщалось ранее, более 60 миллионов детей в Эфиопии не получают достаточного количества пищи. По мнению климатологов, это обусловлено не погодными условиями, а вооруженными конфликтами, происходящими на территории страны.