Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:02
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
16:51
Происшествия
Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
Все новости

Дети из Красноярского края поужинали роллами и скончались

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:46
Происшествия
Дети из Красноярского края поужинали роллами и скончались
pixabay.com  /  rawpixel

Красноярск, 31 августа. Двое детей погибли после того, как поужинали роллами, принесенными матерью из кафе. Инцидент произошел в деревне Малая Тумна.

Женщина рассказала полицейским, что взяла еду из заведения, где работает официанткой. Вечером она накормила троих детей суши и роллами, а утром они чувствовали себя нормально и пили чай.

Вечером шестилетнюю девочку и ее четырехлетнего брата нашли мертвыми. Их сестра выжила — ее увезли в больницу с отравлением.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних детей.

Несколько месяцев назад в Великобритании четверо детей попали в больницу с острым отравлением после того, как съели мармеладные конфеты с каннабисом.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Дети из Красноярского края поужинали роллами и скончались
дети отравление красноярский край японская кухня
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru