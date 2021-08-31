Дети из Красноярского края поужинали роллами и скончались

Красноярск, 31 августа. Двое детей погибли после того, как поужинали роллами, принесенными матерью из кафе. Инцидент произошел в деревне Малая Тумна.

Женщина рассказала полицейским, что взяла еду из заведения, где работает официанткой. Вечером она накормила троих детей суши и роллами, а утром они чувствовали себя нормально и пили чай.

Вечером шестилетнюю девочку и ее четырехлетнего брата нашли мертвыми. Их сестра выжила — ее увезли в больницу с отравлением.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели двух несовершеннолетних детей.

Несколько месяцев назад в Великобритании четверо детей попали в больницу с острым отравлением после того, как съели мармеладные конфеты с каннабисом.