Норкин разоблачил предвыборные обещания депутатов анекдотом про мужика и крокодила

Москва, 31 августа. Известный телеведущий Андрей Норкин разоблачил суть предвыборных обещаний кандидатов в депутаты. Журналист рассказал анекдот на эту тему в эфире программы «Место встречи».

Российский телеведущий обсудил с гостями передачи актуальную проблему в преддверии выборов в Госдуму РФ. Норкин поднял вопрос обещаний политических сил. Журналист напомнил, что выборы начнутся менее, чем через три недели.

По словам ведущего, от политических партий поступает очень много заявлений. Норкин саркастично подметил, что все обещания, как правило, «хорошие», поскольку кандидаты гарантируют «спокойную, мирную, сытую, счастливую жизнь».

Однако на практике слова политиков не всегда выполняются. Сейчас обсуждается вопрос о наказании кандидатов за невыполнение обещаний, напомнил Норкин. В конце программы журналист рассказал традиционный анекдот про мужика на рыбалке, который грустно смотрит на поплавок. Крокодил в этот момент проплывает мимо и смотрит на него. Проплывает обратно и снова смотрит на рыбака.

«- Ну что, мужик, не клюет? - Неа. - Понятно. Может пока искупаешься...» — рассмешил гостей Норкин.

Шутливое сравнение с предвыборными обещаниями завершило очередной выпуск программы. Ранее стало известно, что на выборы в Госдуму хотят привлечь блогеров в качестве наблюдателей, передает НСН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о провокациях со стороны Киева. Дипломат пояснил, что Украина призвала все страны не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ.