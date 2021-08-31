Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:02
17:02
Спорт
Хавбек «Утрехта» Керк может перебраться в клуб РПЛ
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
Все новости

Норкин разоблачил предвыборные обещания депутатов анекдотом про мужика и крокодила
Политика
Норкин разоблачил предвыборные обещания депутатов анекдотом про мужика и крокодила
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 31 августа. Известный телеведущий Андрей Норкин разоблачил суть предвыборных обещаний кандидатов в депутаты. Журналист рассказал анекдот на эту тему в эфире программы «Место встречи».

Российский телеведущий обсудил с гостями передачи актуальную проблему в преддверии выборов в Госдуму РФ. Норкин поднял вопрос обещаний политических сил. Журналист напомнил, что выборы начнутся менее, чем через три недели.

По словам ведущего, от политических партий поступает очень много заявлений. Норкин саркастично подметил, что все обещания, как правило, «хорошие», поскольку кандидаты гарантируют «спокойную, мирную, сытую, счастливую жизнь».

Однако на практике слова политиков не всегда выполняются. Сейчас обсуждается вопрос о наказании кандидатов за невыполнение обещаний, напомнил Норкин. В конце программы журналист рассказал традиционный анекдот про мужика на рыбалке, который грустно смотрит на поплавок. Крокодил в этот момент проплывает мимо и смотрит на него. Проплывает обратно и снова смотрит на рыбака.

«- Ну что, мужик, не клюет?

- Неа.

- Понятно. Может пока искупаешься...» — рассмешил гостей Норкин.

Шутливое сравнение с предвыборными обещаниями завершило очередной выпуск программы. Ранее стало известно, что на выборы в Госдуму хотят привлечь блогеров в качестве наблюдателей, передает НСН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о провокациях со стороны Киева. Дипломат пояснил, что Украина призвала все страны не направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Норкин разоблачил предвыборные обещания депутатов анекдотом про мужика и крокодила
выборы норкин анекдот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru