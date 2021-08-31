Журналист Придыбайло объяснил, почему россияне не приняли шутку Мирзализаде

Санкт-Петербург, 31 августа. Журналист Russia Today стал участником конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», где ответил на вопросы о скандальном комике Идраке Мирзализаде.

По словам Придыбайло, сегодня все больше стендаперов в России шутят над другими, но не над собой, в отличие от западных комиков, где зародился такой жанр. Что касается Мирзализаде, то его шутки основаны на неприязни к России. Журналист считает, что сегодня наступил момент, когда обществу такие вещи стали просто противны.

«Наше общество созрело. Сейчас такого рода контент может привести к выдворению из страны», — заявил Придыбайло, отвечая на вопрос, почему вокруг шутки Мирзализаде возник такой резонанс.

Журналист признался, что раньше был знаком с комиком и тот тогда преследовал цель стать знаменитым.

«Славу он получил? Пусть возвращается в Беларусь и над ними шутит», — заявил Придыбайло.

Что касается тех, кто считает, что такая мера в отношении комика является ограничением свободы слова, то здесь необходимо понимать — отсутствие цензуры не подразумевает беспредела. Поэтому каждый должен жить в соответствии с правилами, прописанными в уголовном и административном кодексах.

Во вторник, 31 августа, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась конференция на тему «За что иностранца могут выслать из России и пожизненно закрыть въезд», в рамках которой приглашенные спикеры в том числе обсудили резонансную историю с признанием нежелательным пребывание Идрака Мирзализаде в России после оскорбительной шутки.