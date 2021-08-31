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Причину отказа Цветова от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020 нашли в Сети

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:24
Спорт
Причину отказа Цветова от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020 нашли в Сети
Prt Scr Telegram  /  @insiderUKR

Токио, 31 августа. Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший второе место в забеге на 100 метров, отказался фотографироваться рядом с российскими легкоатлетами на пьедестале.

Свое поведение паралимпиец объяснил не отсутствием уважения к другой стране или соперникам/, а большой любви к своей родине Украине. Он отметил, что каждый в его жесте может увидеть что-то свое.

Однако Telegram-каналу «Политика страны» удалось выяснить, что еще пару месяцев назад спортсмен спокойно фотографировался с россиянами, но на другом соревновании. Соответствующие фотографиями есть в Сети. ПредполагаетсЯ, что дело вовсе не к большой любви к родной стране, а в реакции украинских националистов.

Во время летних Олимпийских игр в Токио легкоатлетка с Украины Ярослава Магучих опубликовала фото с олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Радикально настроенные украинцы буквально затравили спортсменку за снимок, в результате чего она удалила фото.

«И Цветов решил переосмыслить свое отношение. Видимо, не хочет испытать то же самое, что и Ярослава», — сообщается в источнике.

После скандала на Олимпиаде-2020 российская Ласицкене выступила с поддержкой в адрес коллеги. Она отметила, что ей неважно наличие фото, ведь главное — чтобы украинским спортсменкам было комфортно.

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паралимпиада-2020 магучих цветов
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