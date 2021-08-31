Мишустин вручил награды Шукшиной и Стоянову

Москва, 31 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил заслуги деятелей искусства на церемонии госнаграждения и провел вручение медалей, грамот и почетных званий.

Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства. Среди участников церемонии были замечены зампред Мишустина Дмитрий Григоренко и министр культуры Ольга Любимова. Глава кабмина Михаил Мишустин произнес речь, в которой высоко оценил заслуги лауреатов.

«Вы много и упорно работаете, чтобы порадовать зрителей, слушателей, вносите реальный вклад в развитие российской культуры», — заявил Мишустин.

Премьер-министр также отметил, что труд российских творческих деятелей, прежде всего, направлен на «служение людям» и стремление оказать им эмоциональную поддержку. Мишустин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» актрисе Марии Шукшиной. Кроме того, режиссер Егор Дружинин получил звание «Заслуженный артист России». Продюсер и актер Юрий Стоянов был удостоен почетной грамоты.

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