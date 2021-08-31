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Глава МИД Ливии призвала соседние страны поддержать политическое урегулирование
Африка
Глава МИД Ливии призвала соседние страны поддержать политическое урегулирование
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Алжир, 31 августа. Первый день министерской встречи соседних с Ливией государств завершился в присутствии приглашенных глав МИД, а также региональных и международных организаций.

«Дискуссии были сосредоточены на путях и механизмах укрепления вклада соседних стран в сопровождение наших ливийских братьев в достижении приоритетов этого решающего этапа истории», — заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра.

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш в ходе конференции призвала соседние страны поддержать и принять инициативу по обеспечению стабильности Ливии, а также поучаствовать в международном саммите, который состоится в конце сентября.

По ее словам, выдвинутая ПНЕ на Второй берлинской конференции в июне 2021 года инициатива состоит из двух важных направлений — военно-социального и экономического. Однако вопрос безопасности волнует Триполи больше всего.

Страна готовится к национальным выборам, организация которых требует объединение армии под одним командованием для продвижения ливийского суверенитета, интеграции вооруженных банд, защиты гражданского населения, а также вывода наемников и иностранных сил. Кроме того, нужно обезопасить границы для предотвращения незаконной миграции, торговли людьми, организованной преступности и контрабанды.

«У нас нет пути к выживанию, преемственности и стабильности, кроме как через интеграцию, сотрудничество и гармонию. Мы с нетерпением ожидаем демократической политической системы посредством свободных и справедливых выборов в конце этого года», — добавила Наджла Мангуш.

Пресс-секретарь Президентского совета Наджва Вахиба высоко оценила дипломатические усилия Алжира содействию безопасности и политической стабильности в Ливии. По ее словам, Триполи рассчитывает на поддержку инициативы в соответствии с международными решениями.

«Успех дипломатических усилий под руководством Президентского совета, который также включает визит в Алжир в июне прошлого года, привел к этой важной министерской встрече, являющейся кульминацией консультаций и обсуждений, проведенных со всеми местными и международными сторонами с целью достижения мира в стране», — завершила она.

Накануне главы МИД Ливии, Туниса, Египта, Судана, Нигера, Чада и Конго, а также спецпредставитель генсека ООН Ян Кубиш, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе прибыли в Алжир на конференцию министров иностранных дел соседних с Триполи стран.

Участники подчеркнули важность ускорения разработки нормативно-правовой базы в рамках подготовки к президентским выборам в Ливии, запланированным на 24 декабря 2021 года, выведения наемников и иностранных войск из страны, а также объединения военных в качестве приоритетов урегулирования ливийского кризиса.

Кроме того, упомянули первостепенную роль соседних государств в продвижении усилий по установлению прочной безопасности и стабильности в интересах народов региона. Призвали к стратегическому партнерству.

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