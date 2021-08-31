Глава МИД Ливии призвала соседние страны поддержать политическое урегулирование

Алжир, 31 августа. Первый день министерской встречи соседних с Ливией государств завершился в присутствии приглашенных глав МИД, а также региональных и международных организаций.

«Дискуссии были сосредоточены на путях и механизмах укрепления вклада соседних стран в сопровождение наших ливийских братьев в достижении приоритетов этого решающего этапа истории», — заявил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра.

اختتام أشغال اليوم الأول من الاجتماع الوزاري لليبيا ودول الجوار الذي تم بحضور كافة المدعويين من الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية. تركزت المناقشات حول سبل وآليات تعزيز مساهمة دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتحقيق أولويات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا الشقيقة. pic.twitter.com/9yL6kHoEmL — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 30, 2021

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш в ходе конференции призвала соседние страны поддержать и принять инициативу по обеспечению стабильности Ливии, а также поучаствовать в международном саммите, который состоится в конце сентября.

По ее словам, выдвинутая ПНЕ на Второй берлинской конференции в июне 2021 года инициатива состоит из двух важных направлений — военно-социального и экономического. Однако вопрос безопасности волнует Триполи больше всего.

Страна готовится к национальным выборам, организация которых требует объединение армии под одним командованием для продвижения ливийского суверенитета, интеграции вооруженных банд, защиты гражданского населения, а также вывода наемников и иностранных сил. Кроме того, нужно обезопасить границы для предотвращения незаконной миграции, торговли людьми, организованной преступности и контрабанды.

«У нас нет пути к выживанию, преемственности и стабильности, кроме как через интеграцию, сотрудничество и гармонию. Мы с нетерпением ожидаем демократической политической системы посредством свободных и справедливых выборов в конце этого года», — добавила Наджла Мангуш.

Пресс-секретарь Президентского совета Наджва Вахиба высоко оценила дипломатические усилия Алжира содействию безопасности и политической стабильности в Ливии. По ее словам, Триполи рассчитывает на поддержку инициативы в соответствии с международными решениями.

«Успех дипломатических усилий под руководством Президентского совета, который также включает визит в Алжир в июне прошлого года, привел к этой важной министерской встрече, являющейся кульминацией консультаций и обсуждений, проведенных со всеми местными и международными сторонами с целью достижения мира в стране», — завершила она.

Накануне главы МИД Ливии, Туниса, Египта, Судана, Нигера, Чада и Конго, а также спецпредставитель генсека ООН Ян Кубиш, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе прибыли в Алжир на конференцию министров иностранных дел соседних с Триполи стран.

Участники подчеркнули важность ускорения разработки нормативно-правовой базы в рамках подготовки к президентским выборам в Ливии, запланированным на 24 декабря 2021 года, выведения наемников и иностранных войск из страны, а также объединения военных в качестве приоритетов урегулирования ливийского кризиса.

Кроме того, упомянули первостепенную роль соседних государств в продвижении усилий по установлению прочной безопасности и стабильности в интересах народов региона. Призвали к стратегическому партнерству.