Россия сохраняет третье место в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио

Токио, 31 августа. Сборная Китая лидирует в промежуточном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Команда ПКР, у которой 25 золотых наград, идет на третьем месте.

Копилка российской команды во вторник, 31 августа, пополнилась шестью золотыми наградами на токийской Паралимпиаде. Олимпийскими чемпионами в составе ПКР стали: легкоатлет Антон Кулятин, велогонщик Михаил Асташов, пловцы Андрей Николаев и Валерия Шабалина, легкоатлет Владимир Свиридов. Кроме того, золото России принесла команда по плаванию в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Российская пловчиха Шабалина выиграла третью медаль наивысшей пробы на текущей Паралимпиаде.

Паралимпийские игры в Токио стартовали 25 августа, церемония закрытия запланирована на 5 сентября.