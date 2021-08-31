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Россия сохраняет третье место в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:24
Спорт
Россия сохраняет третье место в общекомандном зачете на Паралимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Cai Yang/XinHua

Токио, 31 августа. Сборная Китая лидирует в промежуточном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Команда ПКР, у которой 25 золотых наград, идет на третьем месте.

Копилка российской команды во вторник, 31 августа, пополнилась шестью золотыми наградами на токийской Паралимпиаде. Олимпийскими чемпионами в составе ПКР стали: легкоатлет Антон Кулятин, велогонщик Михаил Асташов, пловцы Андрей Николаев и Валерия Шабалина, легкоатлет Владимир Свиридов. Кроме того, золото России принесла команда по плаванию в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Российская пловчиха Шабалина выиграла третью медаль наивысшей пробы на текущей Паралимпиаде.

Паралимпийские игры в Токио стартовали 25 августа, церемония закрытия запланирована на 5 сентября.

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