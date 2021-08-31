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Александр Турчинов обвинил Киев в ослаблении обороноспособности страны
Весь мир
Александр Турчинов обвинил Киев в ослаблении обороноспособности страны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Киев, 31 августа. Александр Турчинов, руководитель штаба «Европейской солидарности», обвинил власти Киева в том, что на Украине перестали разрабатывать новые виды вооружений. По его словам, вся техника, которая проехала по Крещатику во время парада, посвященного Дню независимости, была разработана в основном до 2019 года, сообщает издание «Новороссия».

«Бронемашины и тягачи с муляжами ракет являются ярким свидетельством того, что многие перспективные проекты на Украине преступно заморожены», — отметил политик.

Он подчеркнул, что это является свидетельством полного отсутствия у военно-политического руководства Украины стратегического видения и понимания реальных угроз со стороны России.

Турчинов обвинил украинскую власть в том, что производятся закупки морально устаревшего вооружения еще советских времен. Что приобретаются старые и некачественные боеприпасы с использованием коррупционных схем. А также — в том, что немалые средства вкладываются в непосильные для оборонного бюджета проекты иностранного производства, которые удовлетворяют интересы и экономические выгоды западных партнеров, а вовсе не оборонные приоритеты собственной страны.

Ранее ФАН рассказывал о репетиции военного парада в Киеве. Комментируя парад, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что Украина так и не смогла построить самодостаточный военно-промышленный комплекс.

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