Американский сенатор раскритиковал Эрдогана и выразил надежду на смену власти в Турции

Афины, 31 августа. Американский сенатор Роберт Менендес, занимающий пост председателя комитета по международным отношениям, выступил с критикой действующей турецкой администрации и персонально президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Чиновник заявил, что любое следующее правительство Турции уже «не может быть хуже» текущего.

Соответствующее заявление сделано в ходе визита Менендеса в Грецию для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию независимости республики от Османской империи.

«Мы все стремимся видеть Турцию мостом между Востоком и Западом, сильным союзником НАТО, приверженным принципам демократии, прав человека, верховенства закона и светской нации. Но это стремление — не про Турцию при Эрдогане. Я думаю, что, безусловно, было бы обнадеживающим, если бы в Турции появилось новое руководство, которое, надеюсь, оправдало бы надежды, которые мы все имеем», — Заявил Менендес.

US Senator Menendez:



“We all aspire for a Turkey that is a bridge between east & west, a strong NATO ally, a secular government committed to the principles of democracy & rule of law. Unfortunately under President Erdogan that has not been the reality” https://t.co/e5IZ7rHpUt — Elena Becatoros (@ElenaBec) August 28, 2021

В последние годы отношения между Турцией и США находятся в натянутом состоянии. Один из способствующих этому факторов связан с российско-турецким военным сотрудничеством. Так, в текущем году Анкара закупила четыре зенитно-ракетных дивизиона С-400, причем стороны активно обсуждают контракт на поставку второй партии данных систем в ущерб американским Patriot.

В США отнеслись к российскому оружию на турецкой земле негативно: Конгресс заблокировал продажи Турции истребителей F-35, а также оборудования и запчастей для них.

Следующая точка столкновения интересов связана с американским видением «справедливого» устройства Ближнего Востока, в котором от Турции отторгается часть территории в пользу новообразованного Курдистана. В рамках данного подхода США поддерживают курдские группировки в Сирии и в Ираке, которые в понимании Анкары аффилированы с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Помимо этого, Турция конфликтует с другим членом НАТО — Грецией — за право добычи газа в Восточном Средиземноморье. Проблема в том, что 6 августа 2020 года Афины подписали с Каиром (Египет) договор о демаркации морских границ и установлении особой экономической зоны. В результате шельф был официально разделен, причем в соответствии с нормами международного права.

Анкара назвала данный договор противозаконным, так как он якобы нарушает права Турции и Ливии, которые в ноябре 2019 года подписали собственный документ о демаркации морских рубежей. Следует отметить, что эти государства не имеют общих водных границ — между ними находятся греческие территориальные воды. В связи с этим Турецкая Республика представляется как дестабилизатор обстановки в регионе и внутри НАТО.

«Турция в нарушение всех правовых норм выступила с угрозой войны против Греции, если она осуществит свое неотъемлемое право на расширение территориальных вод [своих] островов», — заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в своем выступлении после встречи с Менендесом.

На фоне вышеописанного в США раздаются голоса о нарушении прав человека в Турции. Базирующаяся в Нью-Йорке и существующая на бюджетные американские деньги правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвиняет правительство Эрдогана в углублении кризиса в области прав человека, сопровождающегося «резкой эрозией основ верховенства права и демократии».

Gokhan Turkmen was abducted in Turkey on February 7, 2019. Human Rights Watch demanded that 'the Turkish authorities should urgently carry out an effective investigation..."#StopAbductionsByTurkey@hrw @KenRoth @esinclairwebb https://t.co/Px6R3X9BjF pic.twitter.com/1LCVBrGqbi — Advocates of Silenced Turkey (@silencedturkey) August 30, 2021

В HRW заявляют, что контроль исполнительной власти и политическое влияние на судебную систему в Турции привели к тому, что суды систематически выносят приговоры по сфабрикованным делам, осуждая группы лиц и отдельных людей, которых власти считают политическими оппонентами. Среди них находятся журналисты, оппозиционные политики, активисты и правозащитники. Об этом же в марте заявила и администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Несколько позже — в апреле — Байден признал геноцид армян, имевший место на территории Османской империи и Турции в 1915-1923 годах и приведший к уничтожению 0,67-1,20 миллионов представителей этого народа. Анкара предсказуемо негативно восприняла данный шаг.

«Нам нечему учиться у кого бы то ни было о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости», — ответил на шаг Вашингтона турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

Таким образом, слова Менендеса следует воспринимать не как частное мнение, а как позицию администрации Байдена, пожелавшей подать Эрдогану однозначный сигнал о неприемлемости его политического курса для США.