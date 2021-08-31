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Американский сенатор раскритиковал Эрдогана и выразил надежду на смену власти в Турции
Весь мир
Американский сенатор раскритиковал Эрдогана и выразил надежду на смену власти в Турции
Федеральное агентство новостей  / 

 

Афины, 31 августа. Американский сенатор Роберт Менендес, занимающий пост председателя комитета по международным отношениям, выступил с критикой действующей турецкой администрации и персонально президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Чиновник заявил, что любое следующее правительство Турции уже «не может быть хуже» текущего.

Соответствующее заявление сделано в ходе визита Менендеса в Грецию для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию независимости республики от Османской империи.

«Мы все стремимся видеть Турцию мостом между Востоком и Западом, сильным союзником НАТО, приверженным принципам демократии, прав человека, верховенства закона и светской нации. Но это стремление — не про Турцию при Эрдогане. Я думаю, что, безусловно, было бы обнадеживающим, если бы в Турции появилось новое руководство, которое, надеюсь, оправдало бы надежды, которые мы все имеем», — Заявил Менендес.

В последние годы отношения между Турцией и США находятся в натянутом состоянии. Один из способствующих этому факторов связан с российско-турецким военным сотрудничеством. Так, в текущем году Анкара закупила четыре зенитно-ракетных дивизиона С-400, причем стороны активно обсуждают контракт на поставку второй партии данных систем в ущерб американским Patriot.

В США отнеслись к российскому оружию на турецкой земле негативно: Конгресс заблокировал продажи Турции истребителей F-35, а также оборудования и запчастей для них.

Следующая точка столкновения интересов связана с американским видением «справедливого» устройства Ближнего Востока, в котором от Турции отторгается часть территории в пользу новообразованного Курдистана. В рамках данного подхода США поддерживают курдские группировки в Сирии и в Ираке, которые в понимании Анкары аффилированы с запрещенной в республике «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Помимо этого, Турция конфликтует с другим членом НАТО — Грецией — за право добычи газа в Восточном Средиземноморье. Проблема в том, что 6 августа 2020 года Афины подписали с Каиром (Египет) договор о демаркации морских границ и установлении особой экономической зоны. В результате шельф был официально разделен, причем в соответствии с нормами международного права.

Анкара назвала данный договор противозаконным, так как он якобы нарушает права Турции и Ливии, которые в ноябре 2019 года подписали собственный документ о демаркации морских рубежей. Следует отметить, что эти государства не имеют общих водных границ — между ними находятся греческие территориальные воды. В связи с этим Турецкая Республика представляется как дестабилизатор обстановки в регионе и внутри НАТО.

«Турция в нарушение всех правовых норм выступила с угрозой войны против Греции, если она осуществит свое неотъемлемое право на расширение территориальных вод [своих] островов», — заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в своем выступлении после встречи с Менендесом.

На фоне вышеописанного в США раздаются голоса о нарушении прав человека в Турции. Базирующаяся в Нью-Йорке и существующая на бюджетные американские деньги правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвиняет правительство Эрдогана в углублении кризиса в области прав человека, сопровождающегося «резкой эрозией основ верховенства права и демократии».

В HRW заявляют, что контроль исполнительной власти и политическое влияние на судебную систему в Турции привели к тому, что суды систематически выносят приговоры по сфабрикованным делам, осуждая группы лиц и отдельных людей, которых власти считают политическими оппонентами. Среди них находятся журналисты, оппозиционные политики, активисты и правозащитники. Об этом же в марте заявила и администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Несколько позже — в апреле — Байден признал геноцид армян, имевший место на территории Османской империи и Турции в 1915-1923 годах и приведший к уничтожению 0,67-1,20 миллионов представителей этого народа. Анкара предсказуемо негативно восприняла данный шаг.

«Нам нечему учиться у кого бы то ни было о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости», — ответил на шаг Вашингтона турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Таким образом, слова Менендеса следует воспринимать не как частное мнение, а как позицию администрации Байдена, пожелавшей подать Эрдогану однозначный сигнал о неприемлемости его политического курса для США.

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