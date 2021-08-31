Белорусский посол не исключил снижения цены на российский газ

Москва, 31 августа. Стоимость российского газа для Белоруссии в 2022 году останется неизменной, но в будущем может быть снижена, заявил посол республики в РФ Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что единственным неразрешенным вопросом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции остается тариф на транспортировку голубого топлива. Дипломат напомнил, что страны уже несколько лет обсуждают создание единого газового рынка.

По словам Семашко, для Белоруссии транспортировка газа занимает до 70% себестоимости, что является чрезвычайно завышенным, так как в России в структуре цены на логистику приходится не более 30%. Поэтому именно тариф на транспортировку остается главной темой дальнейших переговоров, добавил посол.

Семашко ранее рассказал, что Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту по интеграции 7 сентября, а 9 сентября она будет подписана президентами. Изначально предполагалось, что программа углубленной интеграции будет принята в 2019 году, однако работа застопорилась. Сейчас же из 28 дорожных карт осталось согласовать всего одну.