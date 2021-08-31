Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 августа 17:01
17:01
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 31 августа, праздники, факты, люди
17:01
Общество
Объявлена дата выхода WIndows 11
17:00
Политика
Друзь уличил главу НАТО на Украине в подстрекательстве Киева к войне в Донбассе
16:59
Весь мир
В Панджшере возобновились столкновения талибов с ополченцами
16:58
Общество
Аэрофлот запустил в продажу билеты на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
16:55
Происшествия
Арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу могут помиловать
16:54
Весь мир
Правительство Ливии обсудит 5 сентября спор между министром нефти и экс-главой ННК
16:53
Общество
Ленинградский зоопарк подготовит развлекательные мероприятия для школьников 1 сентября
16:52
Политика
Трамп потребовал от Байдена принести извинения американцам за Афганистан
16:51
Происшествия
Заминированный беспилотник атаковал аэропорт на юге Саудовской Аравии
Все новости

Белорусский посол не исключил снижения цены на российский газ
Экономика
Белорусский посол не исключил снижения цены на российский газ
pixabay.com

Москва, 31 августа. Стоимость российского газа для Белоруссии в 2022 году останется неизменной, но в будущем может быть снижена, заявил посол республики в РФ Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что единственным неразрешенным вопросом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции остается тариф на транспортировку голубого топлива. Дипломат напомнил, что страны уже несколько лет обсуждают создание единого газового рынка.

По словам Семашко, для Белоруссии транспортировка газа занимает до 70% себестоимости, что является чрезвычайно завышенным, так как в России в структуре цены на логистику приходится не более 30%. Поэтому именно тариф на транспортировку остается главной темой дальнейших переговоров, добавил посол.

Семашко ранее рассказал, что Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту по интеграции 7 сентября, а 9 сентября она будет подписана президентами. Изначально предполагалось, что программа углубленной интеграции будет принята в 2019 году, однако работа застопорилась. Сейчас же из 28 дорожных карт осталось согласовать всего одну.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Белорусский посол не исключил снижения цены на российский газ
белоруссия газ семашко россия и белоруссия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru