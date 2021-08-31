Донбасс сегодня: Киев стягивает «Ураганы», боец «Азова» сбил четырех людей

Донбасс, 31 августа. Армия Киева нанесла удар по Донецку, есть повреждения жилых домов. ОБСЕ фиксирует стягивание ВСУ реактивных систем «Ураган». Местные жители отказались участвовать в постановках и выразили презрение украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска трижды обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Огонь велся на мариупольском направлении обороны по району поселка Ленинское с применением ручных противотанковых и станковых противотанковых гранатометов, а также подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Во вторник днем вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь по населенному пункту на западе Донецка — поселку Александровке. Результатом агрессии стало повреждение частного жилого дома.

В Луганской Народной Республике также сообщают о трех нарушениях противником режима прекращения огня. Обстреляны три поселка — Калиново, Молодежное и Калиново-Борщеватое. Киевские силовики применяли 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

Киев стягивает на Донбасс «Ураганы»

Тревожные новости приходят по линии Миссии ОБСЕ. Согласно последним опубликованным отчетам международных наблюдателей, данные из которых подтверждает разведка ДНР и ЛНР, украинские войска вывели из мест хранения реактивные системы залпового огня «Ураган» калибром 220 мм. В районе села Варваровки Донецкой области замечены три таких установки, и в районе села Чмыровки Луганской области — одна.

Кроме того, в отчетах ОБСЕ сказано, что в районе населенных пунктов Донецкой области Лебединского и Дружковки замечены шесть буксируемых минометов «Василек» и зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» из состава Вооруженных сил Украины.

Боец «Азова» сбил четырех гражданских

Солдаты Киева не только ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, от чего страдает мирное население республик, но и совершают преступления против гражданских на подконтрольной себе территории, сообщают в Народной милиции ДНР. По данным военных республики, в Мариуполе 28 августа боец полка «Азов», капитан Москаленко въехал на спортивном мотоцикле в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

Результатом данного инцидента стали многочисленные травмы троих человек и гибель одного. Сам лихач с переломами и другими травмами доставлен в городскую больницу. Как стало известно по результатам проведенных анализов биологических материалов виновника ДТП, последний в момент столкновения с остановкой находился под действием психотропных препаратов. Предварительным расследованием также установлено, что мотоцикл принадлежит жителю города Мариуполя, который вот уже пять лет числится пропавшим без вести. Командование «Азова» пытается замять дело и всеми способами оказывает давление как на потерпевших, так и на органы следствия.

Местные жители отказались участвовать в постановках ВСУ

Военные пропагандисты украинской армии не смогли выполнить приказ по повышению имиджа ВСУ в глазах местного населения Донбасса, сообщает управление Народной милиции ЛНР. В сообщении отмечается, что командующий северной оперативно-тактической группировкой ВСУ полковник Владимир Горбатюк распорядился провести серию показательных акций для повышения престижа армии и уровня доверия к ней гражданского населения подконтрольных территорий.

Для выполнения поставленной задачи были привлечены офицеры сводного отряда 74-го Центра информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ. По замыслу последних, в постановочных съемках должны были участвовать местные жители, на камеры выражающие слова благодарности украинским «защитникам». Вопреки планам, мирное население Светлодарска и Мирновского, где проходили съемки, выразило лишь презрение в отношении к ВСУ. В связи с этим офицеры ЦИПсО вынуждены были задействовать заранее привлеченных людей, нацеленных на реализацию пропагандистских мероприятий.