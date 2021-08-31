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Россиянам рассказали, как получать доход с банковских карт
Экономика
Россиянам рассказали, как получать доход с банковских карт
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 августа. Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина объяснила в беседе с журналистами, каким образом можно получать прибыль с банковских карт.

Наличные деньги теряют популярность в РФ, особенно на фоне пандемии. В некоторых случаях банковские карты еще и выгоднее, заявила собеседница радио Sputnik.

«Если по зарплатной карте вы не получаете бонусы, но при этом вам она удобна, <...> можно завести, допустим, плюс к ней кредитную карту другого банка, пользоваться ею и получать бонусы», — считает финансовый консультант.

В таком случае россияне могут снимать деньги с зарплатного «пластика» и пополнять кредитку. В том же банке граждане могут оформить дебетовую карту, чтобы удобнее пополнять кредитную карту, а также получать дополнительные бонусы или процент на остаток на счете.

Спрос на кредитные карты среди некоторых жителей России вырос почти в три раза. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 20 лет.

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эксперт доход банковские карты
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