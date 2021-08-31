Украинцы могут столкнуться с нищетой после выхода на пенсию

Киев, 31 августа. Избежать нищеты на Украине может позволить только усердная работа до и после пенсионного возраста, считает журналист Юлия Самаева.

Сотрудница издания ZN.UA Юлия Самаева проанализировала перспективы пенсионеров на Украине и пришла к выводу, что гражданам страны будет тяжело в современных реалиях. Об этом пишет РИА Новости.

Исследование журналиста включило прогнозы аналитиков из Пенсионного фонда Украины. Недавно в государстве обновились условия выхода на положенный отдых, в результате чего число граждан, имеющих право на пособия, будет уменьшаться. По нынешним правилам, чтобы претендовать на соцвыплату, украинцу необходимо 25 лет официально проработать к 60 годам.

«Из всех застрахованных на сегодняшний день лиц в среднем 53% женщин и 65,5% мужчин не будут иметь права на пенсию при достижении 60 лет», — отмечается в материалах Самаевой.

Среди основных причин неоптимистичной статистики — большая доля теневой экономики. Самаева считает, что жители Украины предпочитают получать зарплату «в конвертах» «не от хорошей жизни». Сейчас в стране проживает 11 млн пенсионеров, а 12,8 млн людей платят взнос, который идет на формирование пенсионных отчислений. Если средний размер пособия равняется в настоящее время 26,5% от зарплаты, то к 2030 году он достигнет 16,2%, убеждены в ПФУ.

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин ранее заявил, что Киев однозначно отстал от большинства бывших республик Советского Союза в своем экономическом развитии.