Копылов о съемках «Неба»: Лезли чуть ли не в сопло двигателей, а летчикам было смешно

Художественный фильм «Небо», посвященный подвигу российских летчиков в Сирии, выходит в прокат с 7 октября. В основу картины легла история гибели военного летчика Су-24 Олега Пешкова и спасения штурмана Константина Мурахтина в 2015 году. О том, как проходили съемки «Неба», как к такой идее отнеслись близкие Пешкова и зачем вообще снимать художественные фильмы, основанные на реальных событиях, в студии Медиагруппы «Патриот» рассказал режиссер кинокартины Игорь Копылов.

Как выразился Копылов, за плечами которого уже есть еще один основанный на реальных событиях фильм «Ржев», у творческих работников «набрался» определенный долг перед героями-современниками. Поэтому такие фильмы — это дань уважения людям, которые проявили настоящие мужество и героизм.

В основу фильма «Небо» легли события, произошедшие в 2015 году на севере Сирии. В этот год 24 ноября Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем. Экипаж российского самолета успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Но Олега Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позднее все террористы, устроившие расстрел российского летчика, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Мысль снять фильм об этих людях, по признанию Копылова, пришла спонтанно, но команде сразу было понятно, что без серьезной поддержки здесь не обойтись.

«Идея родилась спонтанно, без одобрения и поддержки Минобороны такое кино снять невозможно. Мы начали рассуждать на эту тему, и у нас пришла мысль обратиться в ведомство. К счастью, они думали об этом же. Это просто счастливое стечение обстоятельств, потому что история про Пешкова должна была быть снята. С момента их одобрения в декабре 2019 мы начали активно работать. В январе 2020 встречались с родственниками, первый раз поехали в Сирию, своими ногами прошли все места событий», — поделился режиссер.

Команда, по его рассказам, даже посетила место, где лежат обломки самолета, и прошла по местам, где прятался Мурахтин и откуда выдвинулась группа, чтобы его забирать. Они также были на базе Хмеймим и разговаривали с летчиками. В итоге уже к 20 мая 2020 года первый драфт сценария был готов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Но Копылов в ходе беседы особо подчеркнул — это не документальное кино и образ героев получился собирательным. Тем самым режиссер хотел отдать дань сразу многим летчикам, которые рискуют жизнями, исполняя воинский долг. Это, по его мнению, правильно и с человеческой, и с художественной точки зрения.

«Мы нашли с военными и с руководителями Минобороны взаимопонимание. Даже когда речь идет о военных операциях, в процессе съемок история приходит на территорию, где есть законы художественного рассказа, и она должна подчиняться им. Это не документальное кино. Я погрузился в историю, пообщался с вдовой Геленой Пешковой, с Константином Мурахтиным, с военнослужащими и руководством, которое еще служило на базе Хмеймим и непосредственно принимало участие в операции. После этого я сказал людям, которые живы, что эта история будет иметь собирательный образ. Истории о летчиках делаются раз в 30 лет, она дорогая. Это не документальная биография Олега Пешкова, поэтому мы оставили имена, но изменили фамилии, чтобы сразу задать условия игры, обозначить собирательный образ. Олег — один из ярчайших представителей летчиков, но они все достойны, чтобы о них рассказали», — объяснил свою позицию режиссер.

При этом он добавил, что очень трепетно отнесся к рассказам Гелены Пешковой и Константина Мурахтина, поэтому в фильм вошли сцены с фразами, которые действительно были произнесены в жизни.

Кадры из фильма «Небо» /

Съемки фильма «Небо» проходили на базе Хмеймим, и в процессе использовалось большое количество военной техники. По признанию Копылова, сложнее всего давались сцены, связанные с полетами. В какой-то момент к съемкам пришлось подключить боевых летчиков — от компьютерной графики решили отказаться.

«Мы учились на ходу, пытались залезть чуть ли не в сопло двигателей, для летчиков это было смешно, но мы быстро учились. Минобороны хотело, чтобы эти съемки были подлинными. Поэтому что-то мы подснимали, когда нам давали самолеты, а для чего-то нашли совместный способ. Мы попросили боевых летчиков, у которых был опыт службы в Сирии, сесть на самолеты, мы задали координаты пути сбитого Су-24 в тренажерах, и они досконально отлетали нам, как это было на самом деле», — рассказал создатель фильма.

По словам Копылова, впереди у него самый волнительный момент — показ фильма близким Олега Пешкова и непосредственному участнику событий 2015 года Константину Мурахтину. Режиссер признался, что эту работу он делал с чистым сердцем, поэтому образ главного героя, который воплотил актер Игорь Петренко, не должен никого разочаровать.