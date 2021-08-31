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МИД РФ разъяснил ситуацию с голосованием в СБ ООН по Афганистану

  /   Обновлено: 31 августа 2021 16:06
Политика
МИД РФ разъяснил ситуацию с голосованием в СБ ООН по Афганистану
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 31 августа. Москва разочарована, что при голосовании в Совете Безопасности ООН западные партнеры вновь создали ситуацию, в которой недостаточно времени для обдумывания. Об этом заявил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России раскритиковало голосование в СБ ООН по Афганистану. МИД сравнил происходящее с цейтнотом при согласовании документов, что означает недостаток времени для обдумывания шагов.

«Россия внесла значительный вклад в придание документу максимально сбалансированного вида с тем, чтобы он отвечал актуальным задачам афганского урегулирования», — подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова в комментарии.

Совбез ООН 30 августа принял резолюцию 2593 по ситуации в Афганистане. США, Франция и Великобритания подготовили этот документ. Россия и Китай воздержались при голосовании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее напомнил, что СССР первым признал Афганистан как независимое государство. Дипломат выразил беспокойство Москвы в связи с ситуацией в стране.

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