Талибы сформировали новое Правительство Афганистана

Кабул, 31 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) заняли ключевые места в Правительстве Афганистана.

Сын основателя радикального движения Мулла Якуб Ахунд назначен новым министром обороны арабской республики, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Глава политсовета талибов мулла Барадар возглавил Министерство иностранных дел Афганистана. Также сын одного из лидеров движения Халифа Хаккани стал министром внутренних дел страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва с трепетом следит за развитием ситуации в Афганистане. Дипломат напомнил, что Советский Союз первым признал независимость арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.