Россиянкам объяснили, какая офисная одежда портит внешний вид

Женева, 31 августа. Стилист из Женевы Анна Бей рассказала, какие предметы гардероба нежелательно надевать женщинам, которые работают в офисе.

По словам Бей, сотрудницам офисных компаний лучше избегать откровенных вещей. Не следует приходить на работу в блузке с глубоким декольте, мини-юбке или платье с открытой спиной. Модная одежда зачастую противоречит правилам делового дресс-кода.

К неподходящим нарядом для офиса стилист отнесла и туфли на высоких шпильках. Она считает, что лучше отдать предпочтение обуви с каблуком, не превышающим восьми сантиметров. Также следует выбрать закрытые туфли взамен босоножек. Кроме того, в видео, которое опубликовано на ее YouTube-канале, эксперт отмечает, что женщинам не следует являться в офис в облегающей одежде или в коротких топах без рукавов.

«Такая одежда кричит о сексуальности и намерении соблазнить. А это не та энергия, которую нам необходимо поддерживать в офисе», — подчеркнула Бей.

Она отметила, что и яркий макияж недопустим в офисе. Он также не подойдет для официальных встреч.

Врач-дерматолог Ирина Котова ранее назвала самые безопасные ткани для чувствительной и детской кожи. Приобретая одежду, важно запрашивать сертификаты качества, а также обращать внимание на характерный запах.