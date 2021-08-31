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Россиянкам объяснили, какая офисная одежда портит внешний вид
Общество
Россиянкам объяснили, какая офисная одежда портит внешний вид
pxhere.com

Женева, 31 августа. Стилист из Женевы Анна Бей рассказала, какие предметы гардероба нежелательно надевать женщинам, которые работают в офисе.

По словам Бей, сотрудницам офисных компаний лучше избегать откровенных вещей. Не следует приходить на работу в блузке с глубоким декольте, мини-юбке или платье с открытой спиной. Модная одежда зачастую противоречит правилам делового дресс-кода.

К неподходящим нарядом для офиса стилист отнесла и туфли на высоких шпильках. Она считает, что лучше отдать предпочтение обуви с каблуком, не превышающим восьми сантиметров. Также следует выбрать закрытые туфли взамен босоножек. Кроме того, в видео, которое опубликовано на ее YouTube-канале, эксперт отмечает, что женщинам не следует являться в офис в облегающей одежде или в коротких топах без рукавов.

«Такая одежда кричит о сексуальности и намерении соблазнить. А это не та энергия, которую нам необходимо поддерживать в офисе», — подчеркнула Бей.

Она отметила, что и яркий макияж недопустим в офисе. Он также не подойдет для официальных встреч.

Врач-дерматолог Ирина Котова ранее назвала самые безопасные ткани для чувствительной и детской кожи. Приобретая одежду, важно запрашивать сертификаты качества, а также обращать внимание на характерный запах.

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